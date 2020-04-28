Эксперт ЦБ дала советы безработным и людям с небольшими доходам

Коронавирус поразил не только здоровье тысяч людей, но и всю экономику: она погрузилась в рецессию. И пока карантин не снят и бизнес не восстановится до предкризисных времен, нам важно сконцентрироваться на собственном финансовом положении.

Итак, как грамотно вести себя в период пандемии? Советы читателям "РГ" дала член Экспертной группы ЦБ по финансовой грамотности, автор 11 книг, финансовый советник Наталья Смирнова.

Если все совсем плохо

Если вы потеряли работу, встаньте на учет как безработный, чтобы получать предписанное пособие по безработице. Сейчас оно составляет 19,5 тысячи рублей в месяц. Параллельно ищите заработок. Понятно, что найти работу по вашей профессии будет сложно, особенно если ее нереально сделать удаленной. Но можно оформиться хотя бы временно в службу доставки/удаленный кол-центр, где у вас был бы заработок явно выше 19,5 тысячи рублей в месяц, чтобы продержаться в период пандемии, а потом уже выходить на работу по профессии. Если доходы упали, но вы не безработный, то - если позволяет ваш трудовой контракт - можно также устроиться на подработку.

Если у вас есть кредиты, то при существенном падении доходов (на 30 процентов и более по сравнению со средним уровнем доходов за 2019 год), вы можете подать заявление на кредитные каникулы до 6 месяцев. В этот период вы не будете погашать и основной кредит, и проценты (хотя проценты продолжат начисляться, и вы их погасите по окончанию каникул в соответствии с новым графиком). Зато на 6 месяцев вы сможете выровнять ситуацию и не допустить просрочек.

Если же долгов много и вы понимаете, что по ним не расплатиться, даже если продать имущество и использовать все накопления, то есть и другой выход - подать заявление на банкротство. Если долг составляет от 50 до 700 тысяч рублей, вы можете оформить внесудебное банкротство, которое осуществляется бесплатно.

Если хочется уверенности в завтрашнем дне

Если у вас не патовая ситуация, но вы беспокоитесь за свое финансовое благополучие, то следует придерживаться следующих правил.

Во-первых, надо всегда поддерживать "заначку" на непредвиденные расходы (держать ее на депозите с возможностью частичного снятия и льготного расторжения), как минимум, в размере трех среднемесячных расходов, а еще лучше - шести. Иметь такую сумму на всякий случай нужно всем и всегда, неважно, есть ли у вас кредиты или нет и кем вы работаете. Это ваша страховка, если потеряете работу, если возникнут крупные непредвиденные расходы, чтобы не пришлось брать кредит. Если такой "заначки" нет, надо начать ее создавать, откладывая не менее 10 процентов доходов в месяц. Это лучше, чем ничего.

Во-вторых, важно защитить себя от ключевых рисков, которые могут вызвать крупные непредвиденные расходы, с которыми и "заначка" не справится. Это утрата имущества, тяжелая болезнь и/или длительная потеря трудоспособности. Вот почему нужно оформлять страховки - квартиры, машины и, конечно, жизни (от смерти по любой причине, инвалидности и от опасных заболеваний). Страховать имущество надо на сумму хотя бы минимального ремонта, а жизнь - на сумму хотя бы вашего годового дохода.

В-третьих, если выплаты по кредитам превышают 40 процентов ваших ежемесячных доходов и при этом у вас есть накопления (помимо "заначки"), то лучше хотя бы частично погасить долги, чтобы все выплаты укладывались в 40 процентов ежемесячного дохода. Также необходимо хотя бы раз в месяц на сайтах sravni.ru и banki.ru мониторить процентную ставку по кредитам того же вида, что и ваши. И если ставки станут ниже ваших хотя бы на 1,5 процента, рефинансировать свои кредиты, снизив платежи по ним. Иная ситуация, если выплаты по кредитам для вас не обременительны (менее 40 процентов доходов в месяц) и ставки по ним на уровне рыночных, и при этом у вас есть свободные накопления. Тогда досрочно гасить можно те долги, ставка по которым настолько высока, что ее явно нереально перебить инвестициями с низким и умеренным риском (выше 12 процентов годовых в рублях). Если же у вас ставка ниже, то свободные средства можно инвестировать, но об этом чуть позже.

Что касается трат, конечно, становиться Плюшкиным не стоит. Но все же в период кризиса лучше перед каждой покупкой стараться ответить на вопрос о том, является ли она для вас жизненной необходимостью. Кризис - это период нестабильности, его лучше встречать с накоплениями, а не в долгах. Так что крупные покупки (авто, сложная бытовая техника и т.д.) следует покупать сейчас только в том случае, если это жизненная необходимость (например, прежняя машина сломалась, техника вышла из строя и т.д.). Бояться роста цен смысла нет: если острой нужды сегодня нет, то все купите через год, когда ситуация нормализуется. Вспомните 2014 год, когда скупали по три телевизора в декабре, а потом они продавались на сайтах в январе как ненужные. Деньги сейчас - самый ценный актив. Но если у вас реальная необходимость в покупке, то кризис - хорошее время для нее, т.к. продавцы охотно идут на скидки из-за общего падения спроса.

Если хочется сохранить и увеличить

Если у вас, помимо "заначки", есть накопления, и вам хочется ими разумно распорядиться, то выбрать нужную стратегию размещения средств поможет ответ на вопрос: готовы вы к риску или нет? И затем выбрать одну из стратегий.

Первая: категорически не готов к рискам, не готов даже заработать ниже депозита.

Такому человеку может подойти комбинацияиндивидуального инвестиционного счета (ИИС) типа А (с налоговым вычетом 13 процентов от инвестированной суммы) + FXMM (биржевой фонд, портфель которого составляют американские казначейские облигации).

Напомню, с 2021 года по всем облигациям купон подлежит налогообложению в 13 процентов, что делает их менее привлекательными. Если же покупать облигации в составе фонда FXMM, купонный доход по ним не будет попадать под налог в 13 процентов. При этом, если не продавать их по итогам закрытия ИИС, а перевести на обычный брокерский счет и подождать трех лет владения, то можно уйти от налога на прирост за счет инвестиционного вычета по владению бумагами на российском рынке от 3 лет. А вычет ИИС по типу А повысит доходность фонда и позволит выйти усреднено примерно на 11 процентов годовых за 3 года, если предположить, что средняя доходность фонда составит около 6 процентов годовых.

Вторая: готов только к риску не заработать, но не потерять.

Такому инвестору могут подойти короткие структурные продукты со 100-процентной защитой капитала на срок в 3-6 месяцев на рост либо индекса S&P500, либо акций конкретных крупнейших компаний американского рынка. Сейчас по таким продуктам ожидаемая доходность составляет 11-13 процентов годовых в рублях, а ИИС типа А добавит доходность за счет вычета.

Третья: готов к риску ради возможности заработать ощутимо выше вклада.

Такому инвестору я предложила бы максимально диверсифицированный портфель: до 30 процентов инвестировать в биржевые фонды денежного рынка. Ситуация сейчас неопределенная, в мае вполне может быть очередная коррекция, так что не могу советовать сейчас инвестировать сразу всю сумму, часть оставила бы в денежном рынке на будущие докупки облигаций/акций.

Вторые 30 процентов стоит вложить в биржевые фонды - на акции американских, российских и китайских компаний, причем на все поровну.

Еще 30 процентов можно вкладывать в фонды облигаций (государственных облигаций РФ, казначейских облигаций США и корпоративных облигаций РФ, также во все поровну).

И, наконец, оставшиеся 10 процентов - при желании активной торговли - можно направить на спекуляции, например, на валютных курсах рубль-доллар, на покупку золота или акций отдельных компаний. Все фонды покупать лучше на ИИС, чтобы оптимизировать налоги.

Но какую бы стратегию вы не выбрали, ее надо хотя бы раз в квартал анализировать и - при резком изменении ситуации - корректировать. В этом вам помогут специалисты брокерских компаний, в которых вы откроете свой индивидуальный инвестиционный счет.