Электрокроссовер BMW iX3 показали раньше срока без ведома компании

Никто и не сомневался, что всё пойдёт именно по такому сценарию. BMW готовила к премьере электрическую версию кроссовера X3, но презентацию провела не компания.

В Instagram-аккаунте были опубликованы фото BMW iX3. Отметим, что кроме этих снимков пользователь больше не выкладывал ничего. Новинку должны были официально представить до конца года, но теперь это мероприятие - лишь формальность, на которой расскажут оставшиеся подробности. Основные моменты о iX3 известны.

Так, кроссовер оснащён электромотором на задней оси мощностью 286 л.с. и крутящим моментом 400 Нм, тяговой батареей ёмкостью 74 кВт*ч. Ожидаемый запас хода - порядка 400-450 км.

Напомним, BMW iX3 был представлен в виде концепта в апреле 2018 года. Серийную версию отличает другая решётка радиатора, получившая перегородку между двумя "ноздрями". Вот, пожалуй, и все отличия. Впрочем, это неудивительно, ведь iX3 разрабатывался на базе обычного "икс-третьего", а не проектировался как отдельная модель на другой платформе. Аэродинамические колёсные диски, как и обещали, сохранили.

Серийное производство BMW iX3 организуют в Китае на заводе СП BMW Brilliance.