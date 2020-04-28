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28.04.2020 17:19
Рубрика: Легковые авто

Глава Volkswagen признал отставание от Tesla

Текст: Борис Захаров
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Концерн Volkswagen официально признал наличие серьезной конкуренции со стороны американской компании Tesla. Еженедельник Automobilwoche приводит заявление главы Volkswagen Group Герберта Дисcа, сделанное во время недавнего выступления перед топ-менеджерами бренда. По словам руководителя Volkswagen Group, концерн отстает от Tesla по ряду позиций в разработке электрокаров и систем автономного управления.

Как пояснил Герберт Диcс, причина отставания состоит в уникальных конкурентных преимуществах американского автопроизводителя. В частности, руководитель Volkswagen Group посетовал на то, что Tesla имеет возможность усовершенствовать систему автопилотирования своих электромобилей, используя данные, полученные от каждой конкретной машины Tesla.

Фото: Пресс-служба Classic Legends.
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Ни один другой автопроизводитель в мире на сегодня не задействует такую технологию.

"500 000 электрокаров Tesla работают как нейронная сеть, которая непрерывно собирает данные и передает их клиенту. При этом специалисты Tesla обновляют ПО раз в две недели, суммируя накопленный опыт", - заявил Герберт Дисc.

В то же время американские конкуренты, по словам главы Volkswagen Group, имеют большую капитализацию, позволяющую Tesla сосредоточиться на программных разработках. А Volkswagen Group распыляет силы, поскольку вынужден продвигать продажи десятков моделей различных брендов.

Герберт Дисc поставил перед своими сотрудниками задачу догнать и обогнать Tesla как в вопросах электрификации модельной линейки, так и в создании беспилотников, допустив, что на это уйдет значительное время.

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#Volkswagen #Tesla