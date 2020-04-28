Глава Volkswagen признал отставание от Tesla

Концерн Volkswagen официально признал наличие серьезной конкуренции со стороны американской компании Tesla. Еженедельник Automobilwoche приводит заявление главы Volkswagen Group Герберта Дисcа, сделанное во время недавнего выступления перед топ-менеджерами бренда. По словам руководителя Volkswagen Group, концерн отстает от Tesla по ряду позиций в разработке электрокаров и систем автономного управления.

Как пояснил Герберт Диcс, причина отставания состоит в уникальных конкурентных преимуществах американского автопроизводителя. В частности, руководитель Volkswagen Group посетовал на то, что Tesla имеет возможность усовершенствовать систему автопилотирования своих электромобилей, используя данные, полученные от каждой конкретной машины Tesla.

Ни один другой автопроизводитель в мире на сегодня не задействует такую технологию.

"500 000 электрокаров Tesla работают как нейронная сеть, которая непрерывно собирает данные и передает их клиенту. При этом специалисты Tesla обновляют ПО раз в две недели, суммируя накопленный опыт", - заявил Герберт Дисc.

В то же время американские конкуренты, по словам главы Volkswagen Group, имеют большую капитализацию, позволяющую Tesla сосредоточиться на программных разработках. А Volkswagen Group распыляет силы, поскольку вынужден продвигать продажи десятков моделей различных брендов.

Герберт Дисc поставил перед своими сотрудниками задачу догнать и обогнать Tesla как в вопросах электрификации модельной линейки, так и в создании беспилотников, допустив, что на это уйдет значительное время.