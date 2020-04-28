Гоночные "Жигули" выставили на продажу за 3,2 млн рублей

Местный дилер SM Auto в баварском городе Геретсриде продаёт ВАЗ-2105 с приставкой VFTS. Раллийный седан оценивают в 39 999 евро, что соответствует 3 200 000 рублей по нынешнему курсу.

"Пятёрку" в гоночной модификации выпускали в 1980-х годах в Вильнюсе. Советские автомобили экспортировали в Литву полностью комплектными, после этого их разбирали, а затем снова собирали с использованием оригинальных деталей.

Под капотом располагается 1,6-литрвый "атмосферник" мощностью 185 л.с. Двигатель работает в связке с пятиступенчатой механической коробкой передач. Постройкой мотора занималась словацкая гоночная команда Beres Motorsport. Также в трансмиссии стоит самоблокирующийся дифференциал.

Фото: www.suchen.mobile.de

Данный экземпляр LADA VFTS 1984 года выпуска, но новых деталей у него практически не осталось. В процессе реставрации ВАЗ-2105 перекрасили, кузов получил передний сплиттер, расширители арок и задний спойлер.

Седан "обут" в спортивную резину с коваными колесными дисками, использованы карбоновые детали - воздухозаборники в капоте и крыше, наружные зеркала, накладки на стойки и дверные карты. В салоне установлен каркас безопасности, гоночные "ковшы", специальное рулевое колесо, гидроручник и система пожаротушения.

После реставрации редчайшая "пятёрка" пробежала всего 300 километров. Все изменения в конструкцию автомобиля зарегистрированы, действует и немецкая гоночная лицензия для участия в соревнованиях.

Отметим, в 1980-е LADA VFTS участвовала во многочисленных раллийных этапах в категории автомобилей с мотором до двух литров и занимала призовые места.