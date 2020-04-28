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Текст:   Любовь Проценко 
11:48 28.04.2020

Хуснуллин рассказал о важности ипотечной ставки в 6,5 процента

Вице- премьер Марат Хуснуллин рассказал сегодня на брифинге о мерах, принятых правительством России для поддержки строительной отрасли.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

По его словам, самое главное, что в стране сделано, это дана возможность регионам продолжать стройку.

- Эта отрасль является драйвером экономики, - напомнил Марат Хуснуллин. - В ней занято 15 миллионов человек и еще 7 миллионов - в смежных с ней отраслях. И большинство регионов, в зависимости от санитарно- эпидемиологической ситуации продолжают работать. Закрыта стройка только пока в Москве и Подмосковье. Но инфраструктурные объекты продолжают строиться и в них.

Фото: iStock
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Он подробно остановился на еще одном очень важном постановлении правительства России - снижении ипотечной ставки до 6,5 процента.

- Такой ставки у нас в стране никогда не было, - подчеркнул он. - Разве что для отдельных категорий жителей. Благодаря этому люди будут меньше платить банкам за ипотеку. А еще это позволит сохранить рабочие места в жилищном строительстве, где их 4-5 миллионов.

И еще одно очень важное следствие этого шага. В стройке сейчас находятся 100 млн кв м многоквартирных домов, 43 процента из них куплены участниками долевого строительства. Привлечение дополнительных денег в их строительство не даст увеличить количество обманутых дольщиков и породить новые долгострои.

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