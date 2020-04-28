Hyundai анонсировала "подогретую" версию Elantra N Line

Hyundai опубликовала официальные фото Elantra с пакетом N Line в камуфляже. Ожидается, что модель полностью рассекретят в первой половине 2020 года, а продажи стартуют осенью.

По сути, фото не несут в себе никакой информационной ценности, на них можно рассмотреть лишь колёса увеличенного диаметра на низкопрофильной резине и увидеть два патрубка выхлопной системы вместо одиночного на обычной Elantra. Остальные особенности стайлинга оспортивленного седана Hyundai скрываются под камуфляжной плёнкой, но, скорее всего, седан будут отличать бампера с изменённой пластикой.

Вместе с тизерами Hyundai сообщила, что автомобиль получит перенастроенное шасси и турбированный двигатель, подробности о котором раскрывать не стала. Можно предположить, что речь идёт о 204-сильной "турбочетвёрке" 1.6 литра, знакомой по хэтчбеку i30 N Line. На "пятидверке" в пару мотору можно выбрать 6-ступенчатую МКП или 7-скоростной преселективный "робот".

Напомним, мировая премьера Hyundai Elantra седьмого поколения состоялась в марте 2020 года.