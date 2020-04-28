Японию атаковали голодные крысы

Крысы, привыкшие кормиться отходами из ресторанов, во время карантина снуют по пустынным улицам в поисках еды, сообщает японская газета Asahi.

В частности, большие стаи грызунов были замечены в токийском развлекательном районе Кабукитё, где находится много баров, закусочных и ресторанов.

Телекомпания NHK показала видеосъемку, как крысы бегают по ночным улицам крупного японского города Китакюсю и рвут выставленные на улицу мешки с мусором в поисках съестного.

Как считают в японской Ассоциации по борьбе с крысами, в массовом появлении грызунов на улицах нет ничего удивительного. Людей стало меньше и они осмелели, а сокращение источников еды заставляет зверьков быть смелее. И это проблема не только Японии, но всего мира.

При этом не доказано, что крысы могут переносить коронавирус.

В Японии в настоящий момент объявлен режим чрезвычайного положения. И хотя власти не ввели жестких запретов на выход, они просят людей оставаться дома. В результате количество людей на улицах сократилось на 60-80 процентов.