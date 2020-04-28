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Как могла выглядеть Милина в отмененном фильме по Mortal Kombat

Новости
    28.04.2020, 14:40
Текст:   Богдан Бобров

Художник Джерад Маранц опубликовал арт Милины - персонажа для полнометражного фильма Mortal Kombat, который собирался снимать режиссер Кевин Танчароэн.

В комментариях к посту большинство пользователей отметили, что образ получился очень живым и точно соответствующим стилистике знаменитого файтинга.

К сожалению, данной работе суждено было остаться только концептом - Warner Bros. не предоставила Танчароэну прав на полноценную экранизацию даже после успеха его короткометражки Mortal Kombat: Rebirth в 2010 году.

Студия дала "зеленый цвет" только в 2011 на производство веб-сериала Mortal Kombat: Legacy, но в его сюжете места для Милины уже не нашлось.

Зато в предстоящей картине, которая запланирован на 2021 год, она появится. Правда, в угоду современным трендам киноиндустрии, в немного измененном виде - ее роль исполнит темнокожая актриса Сиси Стрингер.

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