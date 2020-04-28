Постановление правительства Ленинградской области от 28 апреля 2020 года № 251 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239" следующие изменения:

пункт 1.20.1 дополнить абзацами следующего содержания:

"Хозяйствующие субъекты, осуществляющие реализацию продовольственных товаров и табачных изделий в торговых объектах, расположенных в населенных пунктах Ленинградской области, перечень которых приведен в приложении 5 к настоящему постановлению, обязаны провести в период с 16.00 до 22.00 часов 30 апреля 2020 года генеральную уборку помещений в указанных торговых объектах с последующей дезинфекцией таких помещений, а также оборудования и инвентаря, находящихся в таких помещениях, с соблюдением следующих требований: для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению в организациях торговли в соответствии с инструкциями по их применению, с соблюдением времени экспозиции и концентрации рабочего раствора дезинфицирующего средства;

генеральную уборку с последующей дезинфекцией проводить с учетом разработанных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами, от 23 января 2020 года № 02/770-2020-32 и Рекомендаций по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в организациях торговли от 21 апреля 2020 года № 02/7495-2020-32.";

дополнить приложением 5 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области -председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко

Приложение к постановлению Правительства Ленинградской области от 28 апреля 2020 года № 251

Приложение 5 к постановлению Правительства Ленинградской области 3 апреля 2020 года № 171

Перечень населенных пунктов Ленинградской области в целях реализации положений пункта 1.20.1 постановления

Волосовский муниципальный район

1 п. Сельцо

2 д. Зимитицы

3 п. Кикерино

4 п. Калитино

Волховский муниципальный район

5 г. Волхов

6 с. Колчаново

7 с. Паша

8 д. Кисельня

Всеволожский муниципальный район

9 г. Мурино

10 д. Новое Девяткино

11 д. Колтуши

12 г. Сертолово

13 г.п. имени Морозова

Выборгский район

14 п. Поляны

15 п. Кирпичное

16 г.п. Рощино

17 п. Первомайское

Гатчинский муниципальный район

18 г. Гатчина

19 п. Сиверский

20 п. Вырица

21 п. Елизаветино

22 д. Мины

Кингисеппский муниципальный район

23 г. Кингисепп

24 д. Ополье

Киришский муниципальный район

25 д. Кусино

Кировский муниципальный район

26 г. Кировск

27 г.п. Мга

28 г.п. Приладожский

29 с. Шум

Ломоносовский муниципальный район

30 г.п. Новоселье

31 г.п. Виллози

32 г.п. Лебяжье

33 д. Кипень

34 д. Гостилицы

Лужский муниципальный район

35 г. Луга

36 д. Заклинье

37 д. Ям-Тесово

38 п. Оредеж

39 д. Ретюнь

Подпорожский муниципальный район

40 г. Подпорожье

Приозерский муниципальный район

41 п. Сосново

42 г. Приозерск

43 п. ж/д станции Лосево

Сланцевский муниципальный район

44 г. Сланцы

45 д. Черновское

46 д. Выскатка

Сосновоборский городской округ

47 г. Сосновый Бор

Тосненский район

48 г. Тосно

49 г. Никольское

50 г. Любань

51 п. Тельмана

52 г.п. Форносово

53 д. Ям-Ижора

54 п.г.т. Ульяновка