Лев Лещенко рассказал, как ему удалось выздороветь

Народный артист России Лев Лещенко, на днях выписанный из госпиталя в подмосковной Коммунарке, где лежал с воспалением легких (коронавирус у певца при повторном анализе, к счастью, не подтвердился), рассказал о своем лечении. И о том, как можно одолеть болезнь.

Отметив: пока он ехал в больницу, почувствовав, что нездоров, никакого страха не было, и только потом, когда ему и жене был поставлен диагноз "двусторонняя пневмония с эффектом матового стекла", понял: всё очень серьезно и сложно.

Но и здесь появился не страх, "а дикое желание преодолеть это, выкарабкаться", рассказал певец в беседе с "АиФ". Будучи уверенным: именно это, именно такой боевой настрой и спасает человека, тогда как "страх - это безысходность", говорит артист.

По мнению которого главная проблема сегодняшнего дня - в нагнетании истерии: "паникёрство, кликушество давит", ведь современный человек всё время живет "в агрессивно-негативном информационном поле". Что "наполовину снижает иммунитет". И это не просто теория - Лещенко судит по себе.

Поэтому-то необходимо не поддаваться панике, а "все ресурсы организма подчинить желанию преодолеть болезнь". В частности, они с супругой старались поменьше лежать и побольше ходить по палате, делали зарядку, "стали много разговаривать, думать о чем-то хорошем". При этом супруга Народного артиста еще и танцевала. Именно в этом залог успеха - в позитивном мышлении, в том, чтобы не сдаваться, не складывать руки.

"Желание выкарабкаться должно поселиться в наших душах и сердцах, думать надо только о том, что мы всё это преодолеем", - наставляет певец. Напомнив, что "болеть, конечно, мы будем всегда", и новая коронавирусная инфекция - "в реестре всех тех гадостей, которые живут уже на нашей планете".

Ранее сообщалось, что Лещенко записал песню, посвященную мужеству сражающихся с пандемией медиков.