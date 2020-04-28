Новости

Васильева и Бабкину в "Модном приговоре" заменят Пельш и Дибров 16:16
Как могла выглядеть Милина в отмененном фильме по Mortal Kombat 14:40
Сальма Хайек: Если ведешь себя как Харви, то у тебя будут последствия 14:05
Шоураннер "Ведьмака" рассекретила подробности 2 сезона: фанаты не рады 13:35
Режиссер нового "Хэллоуина" снимет сериал "Восставший из ада" для HBO 12:10

Лев Лещенко рассказал, как ему удалось выздороветь

Новости
    28.04.2020, 15:16
Текст:   Олег Усков

Народный артист России Лев Лещенко, на днях выписанный из госпиталя в подмосковной Коммунарке, где лежал с воспалением легких (коронавирус у певца при повторном анализе, к счастью, не подтвердился), рассказал о своем лечении. И о том, как можно одолеть болезнь.

Фото: Владимир Астапкович/ ТАСС
Надежда Бабкина передала всем привет из больницы

Отметив: пока он ехал в больницу, почувствовав, что нездоров, никакого страха не было, и только потом, когда ему и жене был поставлен диагноз "двусторонняя пневмония с эффектом матового стекла", понял: всё очень серьезно и сложно.

Но и здесь появился не страх, "а дикое желание преодолеть это, выкарабкаться", рассказал певец в беседе с "АиФ". Будучи уверенным: именно это, именно такой боевой настрой и спасает человека, тогда как "страх - это безысходность", говорит артист.

По мнению которого главная проблема сегодняшнего дня - в нагнетании истерии: "паникёрство, кликушество давит", ведь современный человек всё время живет "в агрессивно-негативном информационном поле". Что "наполовину снижает иммунитет". И это не просто теория - Лещенко судит по себе.

Поэтому-то необходимо не поддаваться панике, а "все ресурсы организма подчинить желанию преодолеть болезнь". В частности, они с супругой старались поменьше лежать и побольше ходить по палате, делали зарядку, "стали много разговаривать, думать о чем-то хорошем". При этом супруга Народного артиста еще и танцевала. Именно в этом залог успеха - в позитивном мышлении, в том, чтобы не сдаваться, не складывать руки.

"Желание выкарабкаться должно поселиться в наших душах и сердцах, думать надо только о том, что мы всё это преодолеем", - наставляет певец. Напомнив, что "болеть, конечно, мы будем всегда", и новая коронавирусная инфекция - "в реестре всех тех гадостей, которые живут уже на нашей планете".

Ранее сообщалось, что Лещенко записал песню, посвященную мужеству сражающихся с пандемией медиков.

Новости

Вышел трейлер сериала "С любовью, Виктор", от которого отказался Disney 10:52
Сарик Андреасян снял карантинный клип с туалетной бумагой и фото Дудя 10:42
Арнольд Шварценеггер впервые станет дедом благодаря Крису Прэтту 27.04.2020
Киану Ривз дерется с Крисом Хемсвортом на новом "постере" 27.04.2020
⧣ Россия
Фото: Владимир Астапкович/ ТАСС
Надежда Бабкина передала всем привет из больницы 27.04.2020
Исцелившийся Лещенко посвятил врачам песню про ангелов-хранителей 27.04.2020
"Джентльмены" и "Холоп" обошли "Заражение" по популярности в России 25.04.2020
⧣ музыка
Фото: AFP PHOTO
Продюсер "Богемской рапсодии" займется байопиком о Уитни Хьюстон 27.04.2020
Легендарный диджей Майк Хакаби умер от коронавируса в 54 года 26.04.2020
Умер актер и звезда кантри Гарольд Рейд 26.04.2020
⧣ происшествия
Фото: instagram.com/ friske52
Отец Жанны Фриске рассказал, как заразился в Америке коронавирусом 25.04.2020
Татьяну Буланову выписали из больницы 25.04.2020
Певца Максима Леонидова задержали за прогулку в петербургском парке 25.04.2020