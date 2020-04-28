Мясников: Ситуация с коронавирусом - репетиция перед новой эпидемией

Мир ждет более серьезная эпидемия, чем нынешняя пандемия COVID-19. Свое мнение в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" высказал врач Александр Мясников. При этом сегодняшнюю ситуацию со вспышкой коронавируса он назвал возможностью подготовиться к новым испытаниям.

"Все мы ждем серьезную эпидемию со смертностью 30-35 процентов. При этом самым опасным местом, где велики шансы заразиться - являются больницы", - цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее доктор Мясников признал ошибочным свой прогноз о пике заражений коронавирусом. Он уточнил, что сдвинулись сроки начала болезни в России. Комментируя ближайшую ситуацию, официальный представитель информационного центра по коронавирусу отметил, что спада заболеваемости в стране стоит ожидать в конце мая. До этого цифры будут только расти.

За минувшие сутки в разных регионах России диагноз коронавирус подтвердили у 6 тысяч 198 пациентов. Всего инфицировано 87 тысяч 147 человек. Вся информация о ситуации с коронавирусом в стране и мире на сайте стопкоронавиус.рф.