Минздрав: Коронавирус может поражать мозг и центральную нервную систему

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию COVID-19, может привести к поражению головного мозга. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

Кроме того, изменение обоняния на ранних стадиях может свидетельствовать о поражении центральной нервной системы.

В министерстве также отметили, что вирус попадает в организм через эпителий верхних дыхательных путей, желудка и кишечника.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко выразил надежду на спад эпидемии коронавируса к лету. "Дальше уже все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках", - заявлял министр.