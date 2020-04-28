На кого могут быть распространены повышенные санкции за оскорбления граждан

Как сказано в официальном отзыве, сужение круга лиц, попадающих под санкции проекта, только до государственных гражданских и муниципальных служащих, противоречит правовым позициям Конституционного суда.

Напомним, как сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, проектом поправок в КоАП добавляются новые части в статью "Оскобление".

"Мы прописываем, что если оскорбление совершено лицом, замещающим государственную или муниципальную должность в связи с осуществлением своих полномочий, то здесь наказание следует совершенно отдельное, не только крупный штраф, но и дисквалификация", - сказал депутат. Он уточнил, что при первом правонарушении размер штрафа составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, при повторном - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Дисквалификация может устанавливаться сроком до года при первом нарушении, до двух лет - при повторном.

Правительство России поддержало инициативу, но с учетом замечаний. "Предлагаемый частями 4 и 5 статьи 5.61 КоАП подход об установлении повышенных мер ответственности государственных гражданских и муниципальных служащих по сравнению с иными должностными лицами, выполняющими публично значимые функции, не соответствует правовым позициям Конституционного Суда Российской Федерации (от 24 октября 2000 г. № 13-П, от 3 июня 2004 г. № 11-П), в соответствии с которыми устанавливаемые законодателем меры ответственности должны быть объективно оправданы, обоснованы и преследовать конституционно значимые цели с соблюдением требований Конституции Российской Федерации, в том числе вытекающих из принципа равенства (статья 19, части 1 и 2)", сказано в отзыве.

Иными словами, сейчас проект распространяется только на чиновников. Но, допустим, прокуроры, сотрудники полиции, судебные приставы и т.п. под него не попадают. Также публично-значимые функции выполняют судьи. Кроме того, как поясняют эксперты, к должностным лицам, выполняющим публично-значимые функции, могут быть отнесены главврачи больниц, директора школ и т.п.