Кабмин одобрил предложение штрафовать чиновников на 150 тысяч рублей за хамство

Ранее глава государства поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности чиновников за оскорбление граждан.
Подготовленные поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают для госслужащих штрафы за оскорбления до 150 тысяч рублей и дисквалификацию, сообщил парламентарий в эфире радиостанции "Вести ФМ". Кроме госслужащих это касается лиц, замещающих муниципальные должности.
Конкретнее - дисквалифицировать предлагается при первом нарушении, срок составит до года. При повторном - до двух лет. Параллельно будут грозить штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении - от 100 до 150 тысяч рублей.
Разработанные поправки вводят новую часть в статью, касающуюся оскорблений, заявил Хинштейн. В случае, если оскорбление совершено чиновником в связи с осуществлением своих полномочий, то "здесь наказание следует совершенно отдельное - не только крупный штраф, но и дисквалификация, то есть лишение права работать", подчеркнул он.
Глава комитета отметил, что правительство РФ дало положительное заключение на законопроект, и в ближайшее время поправки будут внесены в Госдуму.
- Вчера на заседании правительственной комиссии по законопроектной работе наш законопроект был одобрен, - рассказал парламентарий.
Законопроект Александр Хинштейн анонсировал в начале февраля на пленарном заседании ГД. Он напомнил о вызвавших резонанс случаях неподобающего поведения представителей власти. Депутат тогда привел в пример поступок главы Чувашии Михаила Игнатьева, вынудившего сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. После чего Владимир Путин в связи с утратой доверия отрешил его от должности.
Хинштейн также отметил, что граждане хотят видеть в чиновниках и депутатах "не зарвавшихся новых дворян, а своих помощников, тех, кто служит людям, а не упивается собственным величием". С этим и связана подготовка законопроекта.