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28.04.2020 10:56
Рубрика: Власть

Кабмин одобрил предложение штрафовать чиновников на 150 тысяч рублей за хамство

Текст: Татьяна Замахина
"Единая Россия" разработала законопроект об ужесточении ответственности госслужащих за оскорбления граждан. Положительное заключение уже дало правительство. Об этом рассказал глава комитета Думы по информполитике, заместитель секретаря Генсовета ЕР Александр Хинштейн.
Александр Хинштейн. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Александр Хинштейн. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Александр Хинштейн. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

Ранее глава государства поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности чиновников за оскорбление граждан.

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Подготовленные поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают для госслужащих штрафы за оскорбления до 150 тысяч рублей и дисквалификацию, сообщил парламентарий в эфире радиостанции "Вести ФМ". Кроме госслужащих это касается лиц, замещающих муниципальные должности.

Конкретнее - дисквалифицировать предлагается при первом нарушении, срок составит до года. При повторном - до двух лет. Параллельно будут грозить штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении - от 100 до 150 тысяч рублей.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Разработанные поправки вводят новую часть в статью, касающуюся оскорблений, заявил Хинштейн. В случае, если оскорбление совершено чиновником в связи с осуществлением своих полномочий, то "здесь наказание следует совершенно отдельное - не только крупный штраф, но и дисквалификация, то есть лишение права работать", подчеркнул он.

Глава комитета отметил, что правительство РФ дало положительное заключение на законопроект, и в ближайшее время поправки будут внесены в Госдуму.

- Вчера на заседании правительственной комиссии по законопроектной работе наш законопроект был одобрен, - рассказал парламентарий.

В ГД внесен законопроект о временных удостоверениях для лиц без гражданства

Законопроект Александр Хинштейн анонсировал в начале февраля на пленарном заседании ГД. Он напомнил о вызвавших резонанс случаях неподобающего поведения представителей власти. Депутат тогда привел в пример поступок главы Чувашии Михаила Игнатьева, вынудившего сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. После чего Владимир Путин в связи с утратой доверия отрешил его от должности.

Хинштейн также отметил, что граждане хотят видеть в чиновниках и депутатах "не зарвавшихся новых дворян, а своих помощников, тех, кто служит людям, а не упивается собственным величием". С этим и связана подготовка законопроекта.

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