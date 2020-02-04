В Госдуме усовершенствуют меры ответственности чиновников за хамство

"Единая Россия" проработает механизмы ужесточения ответственности чиновников за неуважение граждан. Однако законопроект на эту тему будет внесен только после тщательного анализа предложений. Об этом заявил депутат от фракции, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Проблемный вопрос парламентарий поднял в ходе пленарного заседания нижней палаты. Он напомнил о вызвавших резонанс случаях неподобающего поведения представителей власти. Это, в частности, "поздравление" блокадников города батонами хлеба, после чего была отправлена в отставку спикер Керченского горсовета Мая Хужина. Кроме того, в этом ряду - поступок главы Чувашии Михаила Игнатьева, вынудившего сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в связи с утратой доверия отрешил его от должности.

Хинштейн отметил, что в законодательстве уже есть ответственность за унижение чести и достоинства человека. В Кодексе об административных правонарушениях даже предусмотрена отдельная санкция для должностных лиц.

- Тем не менее, эта статья де-факто не работает, - заявил Хинштейн, призвав депутатов разобраться в причинах ее неэффективности.

Он предположил, что, возможно, не хватает существующих механизмов, либо недорабатывают правоохранители. "Единая Россия", заверил он, намерена проанализировать сложившуюся практику, чтобы понять, нужны ли новые законодательные инициативы в указанной сфере. Законопроект уже подготовлен, но будет внесен после анализа ситуации.

- "Единая Россия" намерена и впредь занимать самую жесткую, принципиальную позицию по отношению к тем госслужащим, кто возомнил себя выше людей, оторвался от земли, - резюмировал Хинштейн.

Граждане, отметил он, хотят видеть в чиновниках и депутатах "не зарвавшихся новых дворян, а своих помощников, тех, кто служит людям, а не упивается собственным величием".

Ранее глава государства поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности чиновников за оскорбление граждан.