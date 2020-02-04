В Госдуме усовершенствуют меры ответственности чиновников за хамство

Проблемный вопрос парламентарий поднял в ходе пленарного заседания нижней палаты. Он напомнил о вызвавших резонанс случаях неподобающего поведения представителей власти. Это, в частности, "поздравление" блокадников города батонами хлеба, после чего была отправлена в отставку спикер Керченского горсовета Мая Хужина. Кроме того, в этом ряду - поступок главы Чувашии Михаила Игнатьева, вынудившего сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в связи с утратой доверия отрешил его от должности.
Хинштейн отметил, что в законодательстве уже есть ответственность за унижение чести и достоинства человека. В Кодексе об административных правонарушениях даже предусмотрена отдельная санкция для должностных лиц.
- Тем не менее, эта статья де-факто не работает, - заявил Хинштейн, призвав депутатов разобраться в причинах ее неэффективности.
Он предположил, что, возможно, не хватает существующих механизмов, либо недорабатывают правоохранители. "Единая Россия", заверил он, намерена проанализировать сложившуюся практику, чтобы понять, нужны ли новые законодательные инициативы в указанной сфере. Законопроект уже подготовлен, но будет внесен после анализа ситуации.
- "Единая Россия" намерена и впредь занимать самую жесткую, принципиальную позицию по отношению к тем госслужащим, кто возомнил себя выше людей, оторвался от земли, - резюмировал Хинштейн.
Граждане, отметил он, хотят видеть в чиновниках и депутатах "не зарвавшихся новых дворян, а своих помощников, тех, кто служит людям, а не упивается собственным величием".
Ранее глава государства поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности чиновников за оскорбление граждан.