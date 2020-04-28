Непомнящий уступил Карлсену в армагеддоне на онлайн-турнире

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл чемпиону мира, норвежцу Магнусу Карлсену в шестом туре онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational, который проходит на сайте Chess24.

По итогам четырех партий шахматисты не смогли выявить сильнейшего (2:2), а в армагеддоне победу одержал Карлсен.

В другом матче вторника 16-летний иранец Алиреза Фируджа взял верх над голландцем Анишем Гири (2,5:1,5).

Благодаря победе над Непомнящим Карлсен вернул себе лидерство в турнирной таблице. На его счету 13 очков. Далее идут американец Хикару Накамура (11) и китаец Дин Лижэнь (11). Но у них есть матч в запасе. Завтра они как раз сыграют друг с другом в шестом туре.

В активе еще одного представителя США Фабиано Каруаны 10 очков, у Непомнящего и Фируджи - по 6. В конце списка располагаются француз Максим Вашье-Лаграв (5) и Гири (4).

Круговой турнир завершится после седьмого тура. Четверо лучших гроссмейстеров выйдут в полуфинал, где уже будет действовать нокаут-система. Призовой фонд соревнований составляет 250 тысяч долларов. Победитель получит 70 тысяч.