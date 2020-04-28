Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 126-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 1[1] Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России"

Принят Государственной Думой 14 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года

Внести в Федеральный закон от 13 марта 1995 года N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 11, ст. 943; 2005, N 1, ст. 26; N 30, ст. 3109; 2006, N 17, ст. 1777; 2007, N 10, ст. 1149; N 44, ст. 5279; 2009, N 15, ст. 1781; 2010, N 23, ст. 2787; N 30, ст. 4001; N 49, ст. 6416; 2012, N 14, ст. 1550; N 27, ст. 3586; N 29, ст. 3995; N 53, ст. 7610; 2013, N 44, ст. 5634; 2014, N 45, ст. 6150; N 49, ст. 6922; 2018, N 32, ст. 5129) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год).";

2) абзац двенадцатый статьи 1[1] признать утратившим силу.

Президент Российской Федерации В. Путин