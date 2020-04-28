Оргкомитет "Токио-2020" не исключил отмену Олимпиады в 2021 году

Перенесенная на год Олимпиада в Токио может быть отменена в случае, если не удастся справиться с пандемией коронавируса. Об этом в интервью еженедельнику Nikkansports глава оргкомитета "Токио-2020" Есиро Мори.

По его словам, если коронавирус не будет побежден, то о проведении Олимпиады летом 2021 года не может быть речи. "Если такие проблемы, как войны, возникали в прошлом, игры отменялись. Сейчас мы сражаемся с невидимым врагом", - сказал Мори, добавив, что если все же удастся справиться с этим заболеванием, то Игры станут особенно ценными.

24 марта в ходе телефонного общения президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и Мори пришли к решению о переносе Олимпиады 2020 года на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса.