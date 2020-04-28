ООН: Возвращения мира к "старой нормальности" не будет

ООН призвала правительства всех стран мира предпринимать срочные меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после глобальной пандемии коронавируса. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе ведущей международной организации "Дорожная карта по немедленному социально-экономическому ответу на COVID-19".

"Возвращения к "старой нормальности" не будет, правительства должны действовать, чтобы создавать новую экономику и больше рабочих мест", - говорится в документе ООН.

Отмечается, что накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил доклад с анализом основных социально-экономических угроз в связи с распространением COVID-19. "Одним из ключевых компонентов работы ООН является сохранение жизней, защита людей, воссоздание лучших условий для общества после того, как под эгидой Всемирной организации здравоохранения будет дан ответ угрозе здоровья", - отметил генсек опубликованном в понедельник документе.

В ООН определили три "краеугольных камня ответных действий". Первый - это работа Фонда солидарности (Solidarity Response Fund, создан в марте по инициативе ВОЗ для финансирования борьбы с коронавирусом) в борьбе с инфекцией под контролем Фонда ООН и Швейцарского благотворительного фонда для устранения немедленной угрозы здоровью людей. Второй - это реализация плана ООН по глобальному гуманитарному ответу на пандемию. И третий - это выполнение плана ООН по социально-экономическому восстановлению.

Напомним, что ранее россиян предупредили о "другой жизни" после пандемии COVID-19. Как заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, жителей страны ждет новая "нормальность" - в ней граждане будут придерживаться принципа социального дистанцирования.