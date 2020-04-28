Россиян предупредили о "другой жизни" после пандемии COVID-19

Россиянам придется менять образ жизни после окончания пандемии коронавируса, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Как выразился эксперт в эфире канала "Россия-1", жителей страны ждет новая "нормальность". В ней граждане будут придерживаться принципа социального дистанцирования. Именно такого принципа сейчас придерживаются жители китайского Уханя, который осенью прошлого года стал очагом вспышки COVID-19. А сейчас там уже нет ни одного пациента с этим заболеванием.

"Берем Ухань тот же самый: там открыли кафе, в этих кафе трафик упал на 50 процентов при том, что все ограничения уже сняли. Знаете почему? Люди берут еду с собой и едят дома, потому что они к этому привыкли", - отметил эксперт. И россияне тоже могут последовать этому.

Ранее аналогичную точку зрения высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Нам надо готовиться, и это совершенно очевидно уже, что у нас теперь наступит новая "нормальность". Мы должны будем поменять свои привычки", - заявила Попова.