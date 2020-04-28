Пандемия не повлияла на работу Объединенного штаба ОДКБ

Работа коллектива Объединенного штаба ОДКБ идет согласно ранее разработанному плану. Пандемия коронавируса не повлияла на боевую подготовку коллективных сил. Об этом накануне 17-й годовщины своего образования заявили в Объединенном штабе ОДКБ.

- На сегодняшний день в рамках превентивных мер в Организации активно задействованы возможности Центра кризисного реагирования ОДКБ, организовано тесное взаимодействие с министерствами и ведомствами государств - членов Организации, осуществляется повседневный мониторинг военно-политической и эпидемиологической обстановки в регионах коллективной безопасности, - сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

Говоря о 17-й годовщине, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что все задачи за прошедший год коллектив выполнил успешно. Он также выразил уверенность в том, что и впредь личный состав Объединенного штаба, несмотря на пандемию, проявит высокий профессионализм, слаженность в работе и творческий подход в решении задач, направленных на совершенствование системы коллективной безопасности ОДКБ.

В пресс-службе напомнили, что 28 апреля 2003 года в Душанбе, Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, руководствуясь необходимостью создания военно-штабного органа, принял решение о создании постоянно действующего рабочего органа - Объединенного штаба ОДКБ.