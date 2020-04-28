"Патриот" для Кубы. УАЗ отправил на Остров свободы 50 внедорожников

Ульяновский автозавод отправил морским путём на Остров свободы партию из пятидесяти внедорожников УАЗ "Патриот".

Модель представлена в спецверсии "Экспедиция" и окрашена в белый цвет, но поверх эмали нанесён защитный состав, чтобы защитить кузов от коррозии во время транспортировки. Автомобили выгрузились в порту Мариель, что в 40 км от столицы Кубы Гаваны, сообщает "За рулем".

Российские внедорожники планируется использовать в экотуризме с выездами на серьезное бездорожье. "Экспедиционный" УАЗ "Патриот" получил резину BF Goodrich All-Terrain, экспедиционный багажник, лестницу на задней двери, тягово-сцепное устройство, блокировку дифференциала заднего моста и защиту порогов. Автомобиль оснащён кондиционером и 8-дюймовой мультимедийной системой. В качестве идентификации на левой двери спецверсии наклеен шильдик. В России такая модификация "Патриота" стоит от 1 019 900 рублей.

Отметим, на Кубе любят неприхотливые и ремонтопригодные автомобили из России. Так, в 2018 году АвтоВАЗ поставил на Кубу 320 седанов Lada Vesta и 24 вседорожных универсалов Lada Largus Cross в ярко-желтом цвете. В том же году "Группа ГАЗ" открыла сборочные линии автомобилей ГАЗ и "Урал".

В 2019 году у КамАЗа появилась первая станция техобслуживания на Кубе. А до этого Камский автозавод поставил на остров крупную партию своей техники - две тысячи машин.