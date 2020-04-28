Подмосковье продлило режим самоизоляции до 11 мая

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которое продлевает все установленные ограничения до 11 мая. Это значит, что режим самоизоляции и пропускная система на передвижение по области продолжают действовать.

Кроме того, постановление добавляет дополнительные мер по борьбе с коронавирусом. В частности, все мероприятия, связанные с организацией отдыха граждан, отменяются как минимум о 1 августа 2020 года. К таким мероприятиям относится и программа для пожилых граждан "Активное долголетие".

До 31 июля приостанавливается организация летней оздоровительной кампании на базе школ и образовательных центров. С 1 по 11 мая приостанавливается режим дистанционного обучения.