Постановляю:

1. Внести изменения в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от 29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от 02.04.2020 № 171-ПГ, от 04.04.2020 № 174-ПГ, от 09.04.2020 № 175-ПГ, от 10.04.2020 № 176-ПГ, от 12.04.2020 № 178-ПГ, от 18.04.2020 № 193-ПГ, от 21.04.2020 № 204-ПГ), изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернетпортале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Вице-губернатора Московской области Габдрахманова И.Н.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев





Приложение к постановлению Губернатора Московской области от 28.04.2020 № 214-ПГ

"О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Московской области № 110/2005-О3 "О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и Положением о Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 04.02.2014 № 25/1 "О Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 31.01.2020 № 3 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019 -nCoV)", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 03.04.2020 № 10 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", предписанием Главного государственного санитарного врача по Московской области от 29.03.2020 № 50-01/п "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий)", в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области постановляю:

1. Ввести с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года режим повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Обязать лиц, прибывших на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года, обеспечить самоизоляцию продолжительностью 14 (четырнадцать) календарных дней со дня прибытия и:

1) сообщать о своем прибытии на территорию Российской Федерации, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию на "Горячую линию" по номеру телефона 8-800-550-50-30;

2) при выявлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

3) соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главного государственного санитарного врача, его заместителя о нахождении в режиме изоляции на дому в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня прибытия или на иной срок, указанный в таких постановлениях;

4) в случае отсутствия возможности нахождения в режиме изоляции на дому (в случае проживания в жилых помещениях, которые предназначены для временного проживания, - общежитиях, а также в коммунальных квартирах) обязать лиц, указанных в настоящем пункте, обратиться по номеру телефона 8-800-550-50-30 "Горячей линии" для организации изоляции в условиях обсерватора.

3. Обязать лиц, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с лицами, указанными в пункте 2 настоящего постановления, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления государственного санитарного врача, его заместителя, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 3 пункта 2 настоящего постановления, либо на срок, указанный в постановлении главного государственного санитарного врача, его заместителя.

4. С 26 марта 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно):

1) обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением оперативного (противоэпидемического) штаба по проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области (далее также - Штаб);

2) Министерству здравоохранения Московской области обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;

3) Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, Министерством социального развития Московской области, Министерством образования Московской области, Министерством здравоохранения Московской области обеспечить приостановление в указанный период:

продажи билетов по льготному тарифу для учеников 5 класса и старше образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, а также обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования для проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (за исключением обучающихся, осуществляющих трудовую и добровольческую (волонтерскую) деятельность в медицинских организациях);

оформления билетов с использованием социальных карт жителя Московской области гражданам, обязанным соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, для проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения;

возможности использования единой транспортной карты Московской области для учеников 5 класса и старше образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, а также обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования для проезда в городском и пригородном сообщении Московской области и наземном городском пассажирском транспорте города Москвы (за исключением обучающихся, осуществляющих трудовую и добровольческую (волонтерскую) деятельность в медицинских организациях);

возможности использования социальных карт жителя Московской области гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, для проезда в городском и пригородном сообщении Московской области и наземном городском пассажирском транспорте города Москвы, Московском метрополитене и Малом кольце Московской железной дороги (МЦК).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на лиц с заболеваниями, указанными в строках 7 - 9 приложения 1 к настоящему постановлению;

4) Министерству социального развития Московской области:

обеспечить осуществление разовой адресной социальной помощи гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта:

в размере 1500 рублей - после начала режима самоизоляции;

в размере 1500 рублей - 14 апреля 2020 года;

обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в том числе через "Горячую линию", указанную в подпункте 1 пункта 2 настоящего постановления;

обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на "Горячую линию", указанную в подпункте 1 пункта 2 настоящего постановления;

приостановить на указанный период прием от граждан документов и сведений, необходимых для предоставления мер социальной поддержки, представляемых гражданами самостоятельно и которые не могут быть запрошены в государственных органах, в органах местного самоуправления, организациях, подведомственных указанным органам. При этом не прекращать предоставление ранее назначенных мер социальной поддержки в связи с приостановлением приема подтверждающих документов и сведений;

обеспечить выделение дополнительных телефонных номеров для совершенствования работы "Горячей линии" по вопросам поддержки отдельных уязвимых категорий граждан в связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией;

совместно с Министерством здравоохранения Московской области обеспечить в указанный период доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, лекарств, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно;

обеспечить возможность использования автотранспортных средств и обслуживающего их персонала, состоящих на балансе учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству социального развития Московской области, государственными медицинскими организациями Московской области, осуществляющими выезды для оказания гражданам медицинскими работниками скорой и других видов медицинской помощи;

обеспечить в период действия настоящего постановления работу стационарных учреждений социального обслуживания (стационарных отделений) для граждан пожилого возраста, детей и инвалидов, а также стационарных отделений специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и кризисных центров помощи женщинам в условиях изоляции получателей социальных услуг и персонала, предусматривающей круглосуточное пребывание необходимого числа работников в учреждении путем обеспечения сменного характера работы при продолжительности смены не менее 14 дней подряд;

обеспечить на базе Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области "Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации "Коломенский" временную изоляцию (обсервацию) на срок не менее 14 дней несовершеннолетних, поступающих в стационарные отделения специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в том числе после нахождения в учреждениях здравоохранения;

обеспечить предоставление Государственным казенным учреждением социального обслуживания Московской области "Коломенский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" социальных услуг несовершеннолетним, находящимся на временной изоляции (обсервации), в Государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Московской области "Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации "Коломенский";

5) организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не осуществлять принудительное взыскание задолженности в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

5. Обязать:

1) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальная дистанция), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социальной дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

3) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью (в том числе посещение ближайшей станции переливания крови с целью переливания крови), случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Московской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров (включая продуктовые гипермаркеты), работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, в том числе с использованием личного транспортного средства, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, также не распространяются на граждан в случае наличия у них документов, оформленных в порядке, установленном постановлением Губернатором Московской области от 11.04.2020 № 177-ПГ "Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории Московской области в период действия режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (далее - Порядок оформления цифровых пропусков);

4) граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и совместно проживающих с ними лиц в целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на дому по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области или в соответствии с постановлениями санитарных врачей применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения ("Социальный мониторинг") в порядке, установленном Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;

5) с 22 апреля 2020 года граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также граждан с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID -2019), в целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на дому по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области или в соответствии с постановлениями санитарных врачей применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения. При этом допускается передвижение указанных граждан в целях получения медицинской помощи в медицинских организациях, в том числе с использованием транспортных средств, в случае наличия у такого гражданина документов, оформленных согласно Порядку оформления цифровых пропусков;

6) с 22 апреля 2020 года граждан, совместно проживающих с лицами, указанными в подпункте 5 настоящего пункта, соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), а также выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. При передвижении в таких случаях не допускается использование транспортных средств, за исключением передвижения в целях получения медицинской помощи в медицинских организациях в случае наличия у такого гражданина документов, оформленных согласно Порядку оформления цифровых пропусков.

6. Запретить по 11 мая 2020 года (включительно) проведение на территории Московской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

7. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов, поездок в целях туризма и отдыха.

8. В период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить:

1) проведение на территории Московской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

3) предоставление услуг бань и душевых;

4) реализацию проекта "Активное долголетие", организацию отдыха граждан и иных подобных мероприятий, осуществляемых за счет средств бюджета Московской области, а также иных досуговых мероприятий в организациях социального обслуживания населения, а также работу учреждений библиотечной сети Московской области и учреждений культурно-досугового типа. При этом организация отдыха граждан и иных подобных мероприятий, в том числе реализация проекта "Активное долголетие", переносится на срок не ранее 1 августа 2020 года;

5) предоставление государственных и иных услуг в зданиях и помещениях, занимаемых органами исполнительной власти Московской области, государственными органами Московской области (в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, расположенных на территории Московской области), за исключением очного приема граждан по предварительной записи и только в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде;

6) прием от физических лиц лома и отходов цветных металлов.

9. Приостановить с 28 марта 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно):

1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов;

2) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с такими услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), зоотовары, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 2 к настоящему постановлению, а также за исключением продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

3) работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на:

столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

организации, осуществляющие деятельность по производству, выпуску, распространению периодических печатных изданий на территории Московской области, в том числе организации, оказывающие экспедиционные и (или) логистические услуги в сфере производства, выпуска, распространения периодических печатных изданий на территории Московской области.

10. Запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

11. С 13 апреля 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно) временно приостановить:

1) посещение гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, с учетом особенностей, установленных в приложении 3 к настоящему постановлению. При этом сохраняется режим посещения, предусмотренный подпунктом 3 пункта 5, подпунктом 5 пункта 8, подпунктами 1, 2 пункта 9, пунктом 13, пунктом 24, подпунктами 2-4, 6, 7 пункта 28, пунктом 29 настоящего постановления. Организации и индивидуальные предприниматели, в отношении которых приняты решения о приостановлении посещения, вправе сохранить присутствие на соответствующих территориях, зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.

Организации и индивидуальные предприниматели, в отношении которых не приняты решения о приостановлении посещения, обязаны предпринять меры, направленные на минимизацию очного присутствия лиц, обеспечивающих осуществление соответствующих видов деятельности (с учетом особенностей технологического процесса);

2) оказание гражданам услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга), услуг по перевозке пассажиров по заказу, услуг такси, за исключением услуг такси, оказываемых перевозчиками, имеющими разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской области и (или) города Москвы;

3) выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства объектов медицинского назначения, объектов связи, а также работ непрерывного цикла, связанных со строительством и обслуживанием инфраструктуры наземного общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропортов, строительства, реконструкции и капитального ремонта (ремонта) объектов капитального строительства в целях реализации национальных проектов согласно перечню, установленному в приложении 6 к настоящему постановлению, строительство объектов агропромышленного комплекса и сельского хозяйства в целях увеличения объемов производства продовольственной и сельскохозяйственной продукции.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на: предприятия оборонно-промышленного комплекса, аэрокосмической отрасли; непрерывно действующие промышленные предприятия, в которых невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям;

предприятия, входящие в состав государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", государственной корпорации "Росатом", Государственной корпорации "Ростех";

организации, на деятельность которых не распространяется положения Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), настоящего постановления;

предприятия электронно-технической отрасли, обеспечивающие деятельность указанных в настоящем пункте предприятий, при условии согласования режима работы указанных предприятий с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством Московской области;

организации, осуществляющие охрану, защиту и воспроизводство лесов;

организации сельскохозяйственной отрасли;

организации агропромышленного комплекса;

организации, производящие пищевую продукцию и корма для животных, предприятия, обеспечивающие ресурсами (удобрения, семена, посадочный материал, сельскохозяйственную технику и запчасти к ней, упаковочный материал) данные организации, в том числе транспортно-логистические, ремонтные, сервисные компании;

предприятия, обеспечивающие беспрерывную работу торговли, в том числе распределительные и логистические центры, транспортные компании, организации курьерской доставки товаров, приобретенных дистанционным способом;

организации, осуществляющие деятельность по:

эксплуатации объектов обращения с отходами;

капитальному строительству объектов обращения с отходами, а также объектов жизнеобеспечения коммунальной инфраструктуры, на которых обеспечено постоянное проживание работников, исключающее их свободное перемещение вне площадки строительства;

ликвидации накопленного вреда окружающей среде, в том числе по рекультивации полигонов твердых бытовых отходов.

12. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области:

1) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года;

2) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в пункте 2 и подпункте 1 пункта 4 настоящего постановления;

3) при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

4) перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 настоящего постановления, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;

5) рекомендовать перевод работников на дистанционную работу;

6) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

13. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации и (или) настоящим постановлением не был установлен запрет на их посещение гражданами, в целях продолжения осуществления деятельности обеспечить:

1) соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется соответствующая деятельность, требований, установленных подпунктом 2 пункта 5 и пунктом 12 настоящего постановления (в том числе в части соблюдения социального дистанцирования и дезинфекции);

2) принятие следующих решений:

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по Московской области от 04.04.2020 № 2978-р;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы;

3) размещение в электронном виде посредством Портала государственных и муниципальных услуг Московской области сведений о количестве работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), в отношении которых были приняты решения, указанные в абзацах пятом и шестом подпункта 2 настоящего пункта, в том числе о видах осуществляемой ими деятельности и месте ее осуществления (с указанием соответствующего кода адреса из Федеральной информационной адресной системы) с указанием идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и основного государственного регистрационного номера (ОГРН) организации и индивидуального предпринимателя, а также иной информации по перечню, утверждаемому Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефону 8-800-550-50-30.

Организации и индивидуальные предприниматели, указанные в настоящем пункте, обязаны довести до сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), потребителей, соответствующие локальные нормативные акты, подтверждающие выполнение требований абзацев пятого и шестого подпункта 2 настоящего пункта, путем их размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии).

Продолжение работы организаций и индивидуальных предпринимателей, не выполняющих требования настоящего пункта, не допускается.

14. Министерству здравоохранения Московской области:

1) организовать выполнение необходимых дополнительных мероприятий по приведению в полную готовность медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области (далее - медицинские организации), в том числе обеспечение их необходимыми медицинскими и лекарственными препаратами, медицинским и инженерным имуществом;

2) обеспечить проведение лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) следующих категорий лиц:

указанных в пунктах 2 и 3 настоящего постановления;

вернувшихся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившихся за медицинской помощью по поводу появления симптомов респираторного заболевания;

контактировавших с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);

с диагнозом "внебольничная пневмония";

старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

медицинских работников, имеющих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), - немедленно;

находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и персонал таких организаций - при появлении симптомов респираторного заболевания;

граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), граждан с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний;

3) обеспечить изоляцию лиц, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящего постановления, в условиях обсерватора;

4) разработать и утвердить регламенты об особенностях организации работы медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Московской области, в период действия режима повышенной готовности;

5) принять меры по:

обеспечению готовности медицинских организаций, осуществляющих оказание медицинской помощи в экстренной форме либо в неотложной форме больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019);

активизации разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничных пневмоний, а также необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний;

6) организовать по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области, в том числе в амбулаторных условиях, бесплатное предоставление гражданам с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и гражданам, привлеченным к реализации мероприятий по предупреждению распространения на территории Московской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), противовирусных лекарственных препаратов, по перечню лекарственных препаратов, утвержденному Министерством здравоохранения Московской области;

7) организовать по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области, в том числе в амбулаторных условиях, бесплатное предоставление гражданам с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также гражданам с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний лекарственных препаратов в соответствии со схемами лечения, утвержденными Министерством здравоохранения Московской области;

8) осуществлять мониторинг распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области;

9) обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.

15. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области:

1) при необходимости рассматривать вопросы о введении ограничительных мероприятий;

2) при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) организовать комплекс противоэпидемических мероприятий;

3) в кратчайшие сроки информировать Министерство здравоохранения Московской области при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019).

16. Министерству государственного управления, информационных технологий и связи Московской области:

1) на базе Центра управления регионом Московской области и Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области (в части осуществления консультирования работниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области) обеспечить круглосуточную работу "Горячей линии" по телефону 8-800-550-50-30 для:

лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления, в целях передачи сведений о месте, датах их пребывания/возвращения, контактной информации;

граждан по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе составлением заявок на открытие электронного листка нетрудоспособности;

2) на базе Центра управления регионом Московской области совместно с Министерством здравоохранения Московской области осуществлять контроль соблюдения режима самоизоляции лиц, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего постановления, на дому продолжительностью 14 (четырнадцать) календарных дней;

3) организовать осуществление приема заявителей в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области исключительно по предварительной записи посредством Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области.

17. В период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Главному управлению записи актов гражданского состояния Московской области осуществлять государственную регистрацию рождения и смерти, а также осуществлять государственную регистрацию актов гражданского состояния в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения.

18. Министерству государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, Министерству здравоохранения Московской области, Главному управлению региональной безопасности Московской области обеспечить предоставление ежедневной информации о соблюдении ограничительных мероприятий (карантина) в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.

19. Министерству социального развития Московской области:

1) организовать курсы личной гигиены антивирусной профилактики для граждан пожилого возраста, находящихся на социальном обслуживании на дому, а также всех получателей социальных услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания Московской области;

2) обеспечить подготовку и представление предложений по оказанию мер дополнительной поддержки гражданам;

3) разработать с участием общественных организаций порядок и способы оказания мер социальной поддержки лицам, находящимся в условиях изоляции и самоизоляции.

20. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обеспечить приостановление продажи билетов в городском и пригородном сообщении в транспортных средствах (кондукторами и водителями) за наличный расчет.

21. С 22 апреля 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно) проезд на транспорте общего пользования осуществляется по социальной карте, выпущенной на основании решений органов исполнительной власти Московской области и города Москвы (уполномоченных ими организаций), или с оплатой проезда электронной картой ("Стрелка", "Тройка", по временному единому социальному билету).

22. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, Министерству здравоохранения Московской области во взаимодействии с органами исполнительной власти других субъектов Российской Федерации обеспечить доставку в условиях, минимизирующих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления, до места их проживания и помещения на карантин или режим самоизоляции.

23. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с Главным управлением социальных коммуникаций Московской области обеспечить волонтерам бесплатный проезд в городском и пригородном сообщении на территории Московской области.

Бесплатный проезд предоставляется волонтерам на основании "паспорта волонтера", выдаваемого по форме и в порядке, установленными распоряжением Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

24. Министерству культуры Московской области, Министерству образования Московской области, Министерству физической культуры и спорта Московской области, Министерству здравоохранения Московской области:

1) приостановить с 21 марта 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно) посещение обучающимися государственных образовательных организаций, предоставляющих дошкольное, общее, дополнительное образование, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций физической культуры и спорта с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации.

При этом обучение, проводимое с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно);

2) с учетом потребности:

для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах соблюдение санитарного режима;

для учеников 1-11 классов включительно, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием, организовать выдачу продуктовых наборов;

3) приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля 2020 года (включительно).

25. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Московской области в случае возникновения чрезвычайной ситуации привлекать к проведению мероприятий по её ликвидации:

1) необходимые силы и средства Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) нештатные аварийно-спасательные формирования.

26. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных казенных учреждений, находящихся в ведении таких органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Московской области уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.6 Закона Московской области № 37/2016-ОЗ "Кодекс Московской области об административных правонарушениях" (далее - Перечень).

Должностным лицам органов и учреждений, указанных в Перечне, возбуждать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, руководствуясь статьей 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с последующей передачей для рассмотрения судьей.

27. Рекомендовать органам Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и их территориальным органам по Московской области оказывать содействие должностным лицам органов и учреждений, указанных в Перечне, при осуществлении мер по обеспечению и контролю соблюдения режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при составлении протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в целях обеспечения контроля соблюдения режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

28. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области:

1) создать условия для временного размещения медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в гостиницах, отелях, санаториях, базах отдыха и в других аналогичных средствах размещения;

2) приостановить с 21 марта 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)

посещение обучающимися муниципальных образовательных организаций, предоставляющих дошкольное, общее, дополнительное образование, учреждений физической культуры и спорта с обеспечением реализации образовательных программ общего и среднего профессионального образования с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации.

При этом обучение, проводимое с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно);

3) обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, работу дежурных групп. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима;

4) с учетом потребности:

для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах соблюдение санитарного режима;

для учеников 1-11 классов включительно, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием, организовать выдачу продуктовых наборов;

5) обеспечить неприменение в указанный в подпункте 2 настоящего пункта период организациями, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы местного самоуправления, мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления, обязательств по оплате за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не осуществлять принудительное взыскание задолженности в указанный период;

6) приостановить предоставление муниципальных и иных услуг в зданиях и помещениях, занимаемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области (в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, расположенных на территории соответствующего муниципального образования Московской области), за исключением очного приема граждан по предварительной записи и только в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения. При этом муниципальные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставлять исключительно в электронном виде;

7) временно приостановить посещение гражданами кладбищ, указанных в приложении 5 к настоящему постановлению, за исключением случаев захоронения (подзахоронения), в том числе участия в похоронной процессии на кладбищах;

8) приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля 2020 года (включительно).

29. Руководителям федеральных и негосударственных образовательных организаций:

1) приостановить с 21 марта 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно) посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих дошкольное, общее, дополнительное образование, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного образования и учреждений физической культуры и спорта, с обеспечением реализации образовательных программ общего и среднего профессионального образования с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации.

При этом обучение, проводимое с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно);

2) с учетом потребности:

для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах соблюдение санитарного режима;

для учеников 1-11 классов включительно, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием, организовать выдачу продуктовых наборов;

3) приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля 2020 года (включительно);

4) обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, работу дежурных групп. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима.

30. Установить, что:

1) распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы;

2) несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций действий, необходимых для предоставления государственных услуг (осуществления государственных функций) и иных услуг, в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных услуг (осуществлении государственных функций) и иных услуг. Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных услуг (осуществления государственных функций) и иных услуг подлежит продлению на 30 (тридцать) календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, но не ранее чем до 30 июня 2020 года, а также с учетом режима организации работы соответствующего органа исполнительной власти Московской области, государственного органа Московской области, государственного учреждения Московской области, иных органов и учреждений.

31. Гражданам, признанным в установленном законом порядке безработными, в период с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2020 года к выплатам, осуществляемым в рамках дополнительной материальной поддержки безработных граждан, производится региональная компенсационная выплата потерявшим работу (далее - региональная компенсация) за счет средств бюджета Московской области.

Для безработных граждан (за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, граждан, имеющим продолжительность трудовой и иной деятельности, признаваемой в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" в качестве занятости граждан, с начала 2020 года менее 60 календарных дней) региональная компенсация устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма выплат с учетом пособия по безработице (стипендии), не включающего увеличение его размера на ребенка (детей), выплат в рамках дополнительной материальной поддержки безработных граждан, и региональной компенсации составляла 15 000 рублей.

Региональная компенсация безработным гражданам, состоящим по состоянию на 31 марта 2020 года на учете в органах службы занятости Московской области, устанавливается в беззаявительном порядке.

Региональная компенсация безработным гражданам, получившим такой статус в период объявленного режима самоизоляции населения либо в течение 30 календарных дней со дня прекращения указанного режима, устанавливается со дня их увольнения либо прекращения деятельности, признаваемой в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" в качестве занятости граждан, независимо от факта назначения пособия по безработице в этот период, но не ранее 1 апреля 2020 года.

Региональная компенсация не учитывается при исчислении размера материального обеспечения (дохода, совокупного дохода) гражданина (семьи) при определении права на получение иных мер социальной поддержки, в том числе адресной социальной помощи, государственной социальной помощи, государственных пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, иных социальных выплат, социальных услуг, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

32. Министерству социального развития Московской области в срок до 20 апреля 2020 года представить предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты Московской области в части порядка определения дохода семьи в целях установления выплат на детей от трех до семи лет, гражданам, признанным безработными в период действия режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

33. Гражданам, признанным в установленном законом порядке безработными, направленным службой занятости населения Московской области на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование и не переведенным в период режима повышенной готовности на дистанционную форму обучения, продолжается выплата стипендии за счет средств бюджета Московской области до прекращения режима повышенной готовности, а также производится региональная компенсация в порядке, предусмотренном пунктом 31 настоящего постановления.

34. Гражданам, признанным в установленном законом порядке безработными, направленным службой занятости населения Московской области на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование и переведенным на дистанционную форму обучения в связи с режимом повышенной готовности, производится региональная компенсация в порядке, предусмотренном пунктом 31 настоящего постановления.

35. Гражданам, завершившим профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по направлению службы занятости Московской области после 5 марта 2020 года и не трудоустроившимся, обратившимся в службу занятости населения Московской области для регистрации в качестве безработного путем дистанционного обращения и предварительной записи и признанным в установленном законом порядке безработными, устанавливается региональная компенсация в порядке, предусмотренном пунктом 31 настоящего постановления.

36. Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года.

37. Министерству инвестиций, промышленности и науки Московской области совместно с Министерством экономики и финансов Московской области подготовить предложения по поддержке предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых была ограничена в связи с введением режима повышенной готовности.

38. Комитету по туризму Московской области совместно с Министерством здравоохранения Московской области обеспечить размещение медицинских работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области, указанных в постановлении Правительства Московской области от 20.03.2020 № 122/7 "Об установлении выплаты медицинским работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области на период чрезвычайных ситуаций и некоторых мер по предотвращению распространения COVID-2019 на территории Московской области", (далее - медицинские работники) в гостиницах и иных средствах размещения до истечения срока введения режима повышенной готовности и последующего карантинного срока продолжительностью 14 календарных дней.

Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обеспечить перевозку медицинских работников между местом работы (больница) и местами временного размещения, указанными в абзаце первом настоящего пункта. Такая перевозка медицинских работников является мероприятием регионального (Московской области) значения, подлежащим транспортному обслуживанию за счет средств бюджета Московской области в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов.

Стоимость транспортного обслуживания мероприятия, указанного в абзаце втором настоящего пункта, рассчитывается путем умножения количества часов использования транспортного(ых) средства(в) с учетом времени, необходимого на подачу транспортного средства, на цену одного часа аренды транспортного средства с экипажем, указанную в государственном контракте, заключенном Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области для обслуживания мероприятий регионального (Московской области) и межмуниципального значения, подлежащих транспортному обслуживанию за счет средств бюджета Московской области в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов.

39. Порядок осуществления контроля за соблюдением предписаний и ограничений, установленных настоящим постановлением, а также порядок обеспечения соблюдения таких предписаний и ограничений, в том числе меры по пресечению нарушений соответствующих предписаний и ограничений, устанавливаются Правительством Московской области.

40. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет -портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

41. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

42. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Вице-губернатора Московской области Габдрахманова И.Н.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев







