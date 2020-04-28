Появились первые подробности о стандарте Wi-Fi 7, который станет наследником принятого в сентябре 2019 года Wi-FI 6. Предполагается, что он может получить трехкратный прирост скорости, а также появится поддержка новой частоты. Ориентировочная дата выхода - 2024 год.

По мнению телеком-эксперта Алексея Бойко, основными преимуществами нового стандарта Wi-Fi является скорость передачи информации - до 30 Гбит/с. Самый последний на сегодня стандарт Wi-Fi способен "разогнаться" до 1320 Мбит/с. Это почти в 3 раза медленнее. "Такая скорость достигается за счет использования новой полосы частот, до 1.2 ГГц в диапазоне 6 ГГц, которую уже решено выделить под безлицензионное использование в США, новых методов модуляции сигнала и другими технологическими ухищрениями", - заключает он.

Ресурс GizChina сообщает, что в новом стандарте Wi-Fi используется улучшенная технология передачи данных от роутера к устройству. Так Wi-Fi 6 позволяет передавать восемь потоков данных одновременно, а новый Wi-Fi 7 увеличит это число до 16. Таким образом, обеспечивается стабильная передача данных сразу на 16 подключенных девайсов.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин уверен, что первые спецификации нового стандарта Wi-FI появились вовремя: "Новые технологии появляются достаточно рано, на разработку технологии уходит не один год, - считает он. - Де-факто Wi-Fi 6 уже создан. В данный момент идет его интеграция в реальные системы. Это началось в прошлом году. Поэтому мы говорим о том, что появилось предварительное понимание, что такое Wi-Fi 7 и как он будет развиваться. Это самое главное, потому что так же, как мы ранее говорили про развитие 5G, предварительные наметки на 6G появляются. Это работа не на один год, а на десятилетия".

Информации о совместимости с предыдущими стандартами Wi-Fi пока нет.