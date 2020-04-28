"Противостоять попыткам переписать историю можно только аргументированной правдой"

Сегодня в ряде европейских стран ужесточились нападки на итоги Второй мировой войны. Ряд фальсификаторов выполняют политический заказ определенных реваншистских сил на искажение истории и нивелирование роли советского народа в победе над фашизмом. Особенно цинично и нагло звучат высказывания отдельных политиков в преддверии 75-летия Победы.

Удивляет, что чем абсурднее измышления, тем они быстрее находят свою нишу в общественном сознании ряда стран, и даже, приобретают официальное звучание. Так, к примеру, Европарламентом принята резолюция, которая фактически ставит на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз, намекая или впрямую говоря, что СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны.

Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно жестко пресекал подобные измышления, призывая мировое сообщество не оставлять без ответа открытое продвижение некоторыми государствами человеконенавистнических идей расизма и антисемитизма, а также попытки исказить правду о второй мировой войне и оправдать агрессоров и их пособников. Об этом Владимир Путин заявил недавно на форуме памяти Холокоста в Иерусалиме, подчеркнув, что Россия систематически и последовательно работает в этой сфере. При этом, основная позиция стран в борьбе с ложными измышления может базироваться на его тезисе, что "противостоять попыткам переписать и сфальсифицировать историю можно только аргументированной правдой". Как показывает практика - эта методика испытана временем и реально разоблачает самые нелепые вымыслы и изощренную клевету наших недругов.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков на прошлогоднем заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке заявил: "Мы не должны забывать нашу общую историю и обязаны вместе выступать против попыток ее переписывания". 27 января 2020 года на митинге-реквиеме в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, президент Кыргызстана отметил: "Кыргызстанцы помнят историю и будут решительно бороться против попыток ее переписать. История блокадного Ленинграда - это история единения советского народа, в том числе кыргызского и русского народов. И его освобождение от блокады, а затем и общая Победа в Великой Отечественной войне - эта святая память, которая никогда не должна остаться в забвении". Великая Отечественная война и победа в ней, принадлежат к числу наиболее трагических и одновременно героических страниц нашей общей истории, объединяет братские страны на основе исторической памяти, единого понимания идеалов мира, гуманизма и добрососедства.

С нарастающей тревогой наблюдая за перекосами в освещении Великой Отечественной войны на Западе, считаем абсолютно недопустимым изображать битву с нацизмом и фашизмом "схваткой двух человеконенавистнических режимов", отрицать справедливый, освободительный характер этой войны для наших народов, пытаться представить миссию Красной Армии, освободившей одиннадцать стран Европы, "советской оккупацией". Проповедь доктрины "равной ответственности нацистского и советского режимов" за развязывание Второй мировой войны не имеет ни исторических оснований, ни морального оправдания и долгом всех цивилизованных государств является противодействие на государственном уровне любым попыткам реабилитации нацизма, нацистских преступников и их пособников, а также честное и непредвзятое освещение событий и последствий войны, основанное на уважении к бессмертному подвигу наших дедов и отцов.

Свыше 360 тысяч кыргызстанцев приняли участие в Великой Отечественной войне, из которых каждый пятый не вернулся домой. В военные годы Кыргызстан принял свыше 300 тысяч эвакуированных советских граждан, оборудование свыше 30 промышленных предприятий из временно оккупированных районов Украины, России и Белоруссии. Колхозы и совхозы республики сдали в фонд обороны свыше 74 тысяч тонн зерна и более 8 тысяч тонн мяса. Тем возмутительней выглядит наблюдаемая ныне небывалая агрессия против итогов Второй мировой войны, которая по своим масштабам реально угрожает национальной безопасности обоих государств.

Надо отметить, фальсификация истории событий, итогов и уроков Великой Отечественной войны всегда была важнейшей чертой современной западной военной историографии и пропаганды. Особенно, это касается предыстории второй мировой войны, где ложь и абсурд заменяет саму историю.

Основное направление фальсификаций - попытка навязать общественности идею, что главными виновниками мировой войны являются Гитлер и Сталин. Цель всего этого - запутать вопрос о причинах второй мировой и Великой Отечественной войн; оправдать правительства и финансовую олигархию ведущих мировых держав того времени - главных виновников произошедшего; представить в искаженном свете предысторию войн; исказить факты участия СССР в войне с Третьим рейхом, принизить вклад наших стран в Победу над фашизмом. Некоторые современные "штампы фальсификации" построены на образцах нацистской пропаганды, где главный тезис "чем чудовищнее ложь, тем сильнее она воздействует на сознание обывателя".

Сегодня мы сталкиваемся с чудовищной циничной клеветой, которая пытается сломать историко-нравственный код восприятия Великой Отечественной войны через имплементацию в официальную идеологию и массовое сознание значительного количества разнообразных "черных мифов" - о характере войны, масштабах потерь, ключевых моментах боевых действий, цене Победы и т.д. Все эти нападки все более убеждают нас, что противостоять этой агрессии на нашу историю можно только благодаря консолидации общества на основе памяти подвигов наших отцов и дедов, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории своего государства.

Тем не менее, нельзя не понимать, что систематическое и циничное психологическое давление фальсификаторов разных мастей, в том числе и отдельных граждан, проживающих в наших странах, и выполняющих заказ западных покровителей - несут реальную угрозу внутренней стабильности. Не могут не вызывать тревогу и возмущение заявления некоторых политиков, отдельные публикации в условно "независимых" СМИ, переписывающие историю государства, квазинаучные труды иных деятелей, позволяющих себе явный "исторический негативизм" и "ревизионизм" с использованием методов и средств недопустимых в историческом дискурсе.

Так как фальсификация истории угрожает национальной безопасности государства, это во многом объясняет введение в современный научный оборот такого нового понятия, как "мнемоническая безопасность" - безопасность памяти об истории своего народа и государства. В действующем российском законодательстве содержится ряд положений, подчеркивающих важность совместной работы федеральных и региональных органов государственной власти, институтов гражданского общества и различных организаций по противодействию любым попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Так, в частности, в таком документе стратегического планирования, имеющем ключевое значение для реализации внутренней и внешней политики государства, как Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 31.12.2015 г. N683), обозначается проблема манипулирования некоторыми странами общественным сознанием и фальсификации истории в геополитических целях. Следует отметить, что противодействие попыткам фальсификации российской и мировой истории рассматривается в качестве угрозы национальной безопасности именно в области культуры, как одного из стратегических национальных приоритетов.

Реализуемая в настоящее время Концепция внешней политики Российской Федерации в качестве самостоятельной задачи прямо указывает на необходимость "твердо противодействовать любым проявлениям экстремизма, неонацизма, расовой дискриминации, агрессивного национализма, антисемитизма и ксенофобии, попыткам фальсификации истории и использования ее в целях нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой политике, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, способствовать деполитизации исторических дискуссий".

Подход российского законодателя в части противодействия фальсификации истории свидетельствует о том, что соответствующая работа должна проводиться в рамках государственной культурной и научно-образовательной политики, а также программы по патриотическому воспитанию граждан. И многое делается: в 2014 г. внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, которыми криминализировано такое деяние, как "Реабилитация нацизма" (ст. 354.1) - "отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников". Данная статья включает в себя два квалифицированных состава преступления (по п. 2 и 3).

Следует признать, что сегодня фальсификация истории, как правило, связана с намеренным искажением исторических данных Второй мировой войны. Однако, если рассматривать "фальсификацию истории", как правонарушение в целом, то недопустимым является подход, при котором "история" (мировая история или история отдельного народа) будет иметь какие-либо временные рамки и ограничиваться только периодом Второй мировой войны или иными событиями мирового или регионального масштаба. Следовательно, требуемая нормативная конкретизация, во исполнение правил законодательной юридической техники, такого предполагаемого правонарушения как "фальсификация истории" может квалифицироваться как преступление, попадающее под ст. 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. И которая, в данном случае, является в целом достаточным правовым инструментом для противодействия такой фальсификации истории, которая действительно представляет общественную опасность.

"Практическая применимость нормы, закрепляющей запрет "фальсификации истории" способна вызвать большое количество вопросов, которые потребуют разъяснений и проработки. Прежде всего, надо четко представлять, что понимать под термином "фальсификация". Что представляет собой "история" - как история человечества, государства, народа, отдельной нации, а главное - определиться, каков источник тех фактов, которые надлежит признать достоверными, за исключением актов международных судебных институций. Это необходим сделать для того, чтобы полностью отделить квалификацию действий политиков, ученых и иных субъектов, выражающих собственное мнение и взгляды на вопросы истории, от самой "фальсификации истории".

Законодательство Кыргызской Республики не содержит специальных составов преступлений, таких как "реабилитация нацизма", "пропаганда националистической символики". В этой связи, и в соответствии с рекомендациями по совершенствованию национального законодательства государств-членов ОДКБ в сфере противодействия распространению фашизма и его проявлений, предлагается рекомендовать введение понятия реабилитация нацизма и составов о пропаганде нацистской символики с установлением мер юридической ответственности.

Вместе с тем, противодействие проявлениям нацизма не должно ограничиваться только установлением мер юридической ответственности и ужесточения санкций в отношении уже совершенных деяний, направленных на распространение нацизма и его проявлений. Так, не менее значимыми представляется предотвращение подобных правонарушений, в том числе просветительская деятельность, направленная на формирование у населения государства и отдельно взятой личности представлений об исключительной степени общественной опасности нацизма и его проявлений. Также необходимо установление ограничений допуска лиц к должностям государственной службы и выборным государственным должностям, осужденных за совершение преступлений в сфере распространения и реабилитации нацизма.

Концепция национальной безопасности Кыргызской Республики определяет, что в условиях усиления глобальных угроз и вызовов безопасности необходимо строительство многонационального государства, в котором не должно быть дискриминации по этническому, языковому, религиозному и иным признакам. Концепцией внешней политики Кыргызской Республики, устанавливается, что страна активно продвигает инициативы по вопросам мира, безопасности, гуманитарного диалога и другим актуальным проблемам международной жизни. Закон Кыргызской Республики "О противодействии экстремистской деятельности" в понятие "экстремистская деятельность" включает "пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходной с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения".

Согласно Уставу Международного Военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до и вовремя войны составляют преступления против человечности и не имеют срока давности. Указанные нормы также предусмотрены разделом "Преступления против международного правопорядка" Уголовного Кодекса Кыргызской Республики.

Помочь в борьбе с переписыванием истории может и международный опыт. Так, в ряде стран - Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Израиле, Люксембурге, Франции, Чехии, Швейцарии - криминализовано отрицание определенных исторических событий. Соответствующие нормативные акты таких стран содержат в себе точное указание на конкретные факты истории, за отрицание которых наступает юридическая ответственность.

Сегодня важно поддерживать любые предложения со стороны руководства международных организаций, официальных представителей отдельных государств и неправительственных организаций о проведении мероприятий различного типа и уровня с целью привлечения внимания к проблеме фальсификации истории. Создание новых площадок дискуссий о повышении эффективности мер по предупреждению и пресечению попыток фальсификации истории является актуальной задачей для стран Содружества Независимых Государств. В настоящее время, целесообразно выносить на обсуждение вопросы использования существующих правовых, организационных и информационных механизмов противодействия фальсификации истории, без формального введения в законодательство новых запрещающих норм, лишенных должного правоприменительного эффекта.

5 августа 2019 года Совет глав государств СНГ заявление в связи с 80-летием начала Второй мировой войны, в котором с сожалением отмечены попытки переписывания истории и ее фальсификации. 11 октября 2019 года Совет глав государств СНГ обратился к народам содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в котором осудил любые попытки фальсифицировать историю, предать забвению или девальвировать роль наших народов в Победе над фашизмом, цинично исказить ее нравственные и правовые итоги.

В преддверии юбилея Победы одна их наших важнейших задач государств, в том числе их парламентов, нравственное и патриотическое воспитание молодежи на примерах героизма советского народа в годы Великой Отечественной войны, увековечение памяти Защитников Отечества, законодательное закрепление указанных задач. Надо бороться всеми доступными средствами против фальсификаторов исторической правды. И парламентарии должны находиться на переднем крае этой борьбы.