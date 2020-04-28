Путин поручил начать поэтапный выход из режима самоизоляции с 12 мая

Президент России Владимир Путин поручил подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима самоизоляции и снятия ограничений для бизнеса. Этот процесс начнется с 12 мая, а рекомендации глава государства ждет к 5 мая. При этом в разных регионах должны исходить из конкретной ситуации.

Об этом Путин заявил на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ. Поручение о подготовке рекомендаций для регионов получили кабмин и Роспотребнадзор. Они должны действовать в контакте с рабочей группой Госсовета.

Разумеется, надо идти на отмену ограничений в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза, заявил Путин.

- Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений, - уточнил он.

Президент призвал "предусмотреть все риски, проявить здравый смысл, ответственность и выдержку, чтобы нас не отбросило назад". И подчеркнул, что нельзя "растерять все то, чего мы такими усилиями добились за последние недели".

В каких-то регионах жесткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, пояснил Путин. А в других - с учетом всех рисков - двигаться в сторону его смягчения. Ведь ситуация в регионах, по его словам, складывается по-разному. "Кто-то столкнулся с эпидемией раньше, в числе первых, - заметил глава государства. - Где-то угроза проявила себя позднее".

- Повторю: надо настроиться на то, что впереди сложный процесс, и он не такой быстрый, как нам бы этого хотелось. Но нельзя забегать вперед, рискуя откатиться назад, - еще раз подчеркнул он. - Угроза не исчезнет везде и сразу. А значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений - нельзя, просто недопустимо.

Ранее Владимир Путин заявил, что с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно.