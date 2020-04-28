Видео: Выступление Владимира Путина на совещании по коронавирусу

Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет совещание с членами правительства и губернаторами по коронавирусу. Перед этим он выступает с большим вступительным словом.

"У президента запланировано действительно большое выступление", - рассказал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщил представитель Кремля, затем в ходе совещания участники заслушают доклады главы Роспотребнадзора, мэра Москвы, министра здравоохранения, а также руководителей ряда других регионов - Белгородской, Мурманской, Сахалинской, Иркутской областей, Севастополя.

До этого глава государства дважды выступал с обращениями к населению: 25 марта и 2 апреля.

В конце прошлого месяца Путин рассказал о решениях по нерабочей неделе и мерах по поддержке граждан. Во втором обращении российский лидер заявил о продлении нерабочего режима до 30 апреля.

Видео: RT