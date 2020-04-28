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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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На 100 станциях поставили санитайзеры
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 93(8147)
Более 100 автоматических санитайзеров поставили на станциях метро и МЦК, рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Первые такие аппараты поставили рядом с билетными автоматами на радиальной "Белорусской", кольцевой "Комсомольской" и "Щелковской". Впоследствии санитайзеры установят по всей подземке и МЦК. Чем больше загружена станция, тем больше там будет аппаратов.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Стало известно, кто в период самоизоляции пользуется метро

Санитайзерами легко пользоваться: достаточно подставить руки в нишу, и получите свою порцию антисептика. Такие автоматы ранее появились в некоторых гипермаркетах. Как рассказали "РГ" в одной из компаний, производящих такие автоматы, санитайзер высотой 1,5 метра стоит от 78 тысяч рублей. Он работает от обычной электрической сети, весит 13 кг. Большая часть массы приходится на бак с антисептиком, баллон рассчитан на 10 литров. Учитывая, что за один "пшик" тратится порядка 5 мл, одного такого санитайзера без "дозаправки" хватит на 1-2 тыс. пассажиров.

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