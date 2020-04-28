Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
28.04.2020 14:35
Рубрика: Легковые авто

Москвичи начали получать штрафы с видеокамер за езду без пропусков

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Первые штрафы с камер видеонаблюдения за передвижение по Москве на личном транспорте, чьи номера не привязаны к пропуску, начали приходить автовладельцам.

Напомним, с 22 апреля в столице начало действовать новое правило пропускной системы передвижения - отправляясь куда-то на машине, нужно обязательно привязать к пропуску её госномер. Причём сделать это необходимо как минимум за 5 часов перед поездкой, чтобы информация попала в базу, которая обновляется раз в пять часов.

Фото: Артем Кудрявцев/РИА Новости
ЦБ предложил временно разрешить выдачу полисов ОСАГО без техосмотра

Нарушение, за которое оштрафовали жителя столицы Максима Чиркова, было зафиксировано 22 апреля на внутренней стороны ТТК в районе Спартаковской площади. Штраф в размере 5 тысяч рублей выписан Московской административной дорожной инспекцией. При этом мужчина утверждал, что пропуск, оформленный по всем правилам, у него был.

На сообщение отреагировали в столичном департаменте транспорта.

"Мы разобрались в вопросе - водитель неправильно указал номер автомобиля во время оформления пропуска", - сообщили в пресс-службе дептранса.

В ведомстве просят москвичей быть внимательными при оформлении пропусков.