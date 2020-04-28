Москвичи начали получать штрафы с видеокамер за езду без пропусков

Первые штрафы с камер видеонаблюдения за передвижение по Москве на личном транспорте, чьи номера не привязаны к пропуску, начали приходить автовладельцам.

Напомним, с 22 апреля в столице начало действовать новое правило пропускной системы передвижения - отправляясь куда-то на машине, нужно обязательно привязать к пропуску её госномер. Причём сделать это необходимо как минимум за 5 часов перед поездкой, чтобы информация попала в базу, которая обновляется раз в пять часов.

Нарушение, за которое оштрафовали жителя столицы Максима Чиркова, было зафиксировано 22 апреля на внутренней стороны ТТК в районе Спартаковской площади. Штраф в размере 5 тысяч рублей выписан Московской административной дорожной инспекцией. При этом мужчина утверждал, что пропуск, оформленный по всем правилам, у него был.

На сообщение отреагировали в столичном департаменте транспорта.

"Мы разобрались в вопросе - водитель неправильно указал номер автомобиля во время оформления пропуска", - сообщили в пресс-службе дептранса.

В ведомстве просят москвичей быть внимательными при оформлении пропусков.