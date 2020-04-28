Режим самоизоляции в Москве продлен по 11 мая

На совещании по вопросам противодействия коронавирусной инфекции, на котором президент Владимир Путин объявил о таком решении для страны в целом, мэр сказал: "Считаю, что в Москве и в Московском регионе надо в обязательном порядке продолжать режим самоизоляции так же строго, как и было до этого, исходя из той непростой ситуации, которая складывается".

В своем же блоге, опубликованном чуть позже, он еще раз подчеркнул: "Это решение было ожидаемым. И в нынешних условиях оно абсолютно необходимо". И далее объяснил, почему. Несмотря на некоторое снижение динамики прироста заболеваний Covid-19, больных за неделю в городе стало на 70% больше. Рост - с 26 до 45 тысяч, и это только диагнозы, подтвержденные лабораторно в референс-центрах. "Мы понимаем, что реально число заболевших еще больше. Многие переносят болезнь бессимптомно, у кого-то она в начальной стадии. А у кого-то она не подтверждена лабораторно, но есть все клинические признаки инфекции. И они уже реально проходят курс лечения амбулаторно или даже госпитализированы".

Привел Собянин и такие цифры. Количество москвичей, находящихся в больницах с диагнозом коронавирус, выросло до 17 тыс. человек. Сотни находятся в реанимации и на искусственной вентиляции легких. Ежедневно умирает по 30-40 человек. Обращаясь же к москвичам, он пишет: "Я каждый день читаю обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер. Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших". И попросил еще раз: "На майские праздники, пожалуйста, оставайтесь дома". Порадовал школьников: . "В праздничные дни с 1 по 11 мая онлайн-уроков не будет".

О том, как москвичам быть с пропусками, срок которых у работающих заканчивается 30 апреля, в оперативном штабе обещали прояснить в среду

Принял мэр и ряд конкретных решений в связи с продлением режима самоизоляции. В частности, для проведения шумных работ во время ремонта в жилых домах в будни оставлено не более четырех часов в отличие от обычных восьми часов. Все остальное время должна сохраняться тишина. Причем это требование распространяется и на недавно введенные дома-новостройки, где проблема сохранения тишины и покоя стоит особенно остро. Эта мера, подчеркивает мэр, принята по многочисленным просьбам москвичей. Причем ограничения на проведение шумных работ вступают в силу немедленно.

Еще одно решение - в ближайшие дни Москва начнет выплату "детских" доплат безработным гражданам в размере 3000 рублей в месяц. Эти деньги будут выплачиваться в дополнение к федеральному и региональному пособию по безработице. Таким образом, максимальный размер выплат безработным составит 19 500 рублей+ 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в месяц.

А вот по поводу детского отдыха, к сожалению, признался Собянин, ничего утешительного он пока сообщить родителям не может.

В правительство Москвы уже поступают на этот счет письма от москвичей, но очевидно, что в ближайшие месяцы большинство регионов страны вряд ли смогут принять ребят из Москвы. Проведение городских смен в школах также несет риск возникновения очагов заболевания.

Поэтому организация детского отдыха остановлена в городе до 31 июля 2020 года.

- По поводу третьей смены в августе примем решение позднее, - пообещал Собянин.