ВДНХ подготовила виртуальную экскурсию по своей территории

Главная выставка страны подготовила виртуальную прогулку по пустой на время самоизоляции территории. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Прогуляться по территории можно зайдя на официальный сайт ВДНХ. Всего выложено порядка 15 уникальных фотографий, в том числе снятых с квадрокоптера. Также подготовлены и видеоролики с территории выставки.

Пользователи смогут увидеть Центральную аллею, площадь Промышленности, павильоны, фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок". Фонтаны пока не запущены, традиционно они начинают работать одновременно с аналогичными водными объектами в городе, и происходит это в конце апреля. В этом году старт запуска фонтанов отложен до особого распоряжения властей. Связано такое решение с действующим режимом повышенной готовности.

- Сейчас выставка закрыта для посещения, но наши подписчики в социальных сетях пишут, что скучают по ВДНХ и хотели бы увидеть, как выглядят аллеи главной выставки страны без посетителей. Поэтому мы подготовили обзорное видео и уникальную подборку панорамных фотографий. Несмотря на отсутствие посетителей, территорию ВДНХ ежедневно убирают, специалисты регулярно ухаживают за деревьями, клумбами и газонами. Скоро зацветут гиацинты и желтые нарциссы. А в начале мая на клумбах распустится более 600 тысяч разноцветных тюльпанов, - сообщает пресс-служба ВДНХ.

Помимо архитектурных и видовых красот, на сайте выставки и ее резидентов выставлены ролики о жизни обитателей "Москвариума", мастер-классы центра славянской письменности "Слово" и других.