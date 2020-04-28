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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Воронежца оштрафовали на 15 тысяч рублей за фейк о COVID-19

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Суд в Воронежской области признал 31-летнего таксиста виновным в распространении недостоверной информации о коронавирусе (часть 9 статьи 13.15 КоАП).

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Напомним, две недели назад мужчина услышал от жены, что в соседнем с их райцентром поселке появились заболевшие, и поделился новостью в закрытом водительском чате. Очень скоро о сообщении узнали полицейские.

- Я сделал это с благими намерениями. Хотел предупредить коллег, - рассказал таксист в райотделе МВД. Он удалил свой пост и принес извинения пользователям Сети.

Учитывая чистосердечное признание, деятельное раскаяние и незапятнанную биографию правонарушителя, суд назначил ему наказание ниже предусмотренной законом санкции - штраф 15 тысяч рублей. Кодексом за распространение слухов, угрожающих общественному порядку и здоровью граждан обещан штраф в 30-100 тысяч.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Распространение коронавируса COVID-19

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