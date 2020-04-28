На сбежавшего из больницы амурчанина с COVID-19 завели дело

В отношении жителя Благовещенска, сбежавшего из больницы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, 26 апреля пациент с коронавирусом покинул палату и выскочил в окно. Гражданина вернули обратно в медучреждение сотрудники полиции. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил (часть первая статьи 236 УК РФ) мужчине грозит штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.

Сейчас в Приамурье 40 подтвержденных случаев заражения новой инфекции. Пять человек уже выздоровели.