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28.04.2020 05:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сахалинские власти заинтересовались ситуацией с птицами в порту

Текст: Дина Непомнящая

Власти Сахалинской области намерены обратиться в межрайонную природоохранную прокуратуру по поводу ситуации с буревестниками, оказавшимися на одном из грузовых судов в порту города Холмска.

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Напомним, птицы слетелись туда, заметив свечение, но оказались в заложниках из-за особого строения тела и крыльев. Буревестники могут взлетать только с воды или какой-то возвышенности при встречном потоке ветра. С суши воспарить они не способны. По мнению директора фонда "Зеленый Сахалин" Александра Иванова, члены экипажа должны были самостоятельно спустить птиц на воду. С его же слов, они этого не сделали, расталкивали буревестников ногами, чтобы ходить по палубе и начали погрузочно-разгрузочные работы, придавив часть "пленников".

Тем временем руководство порта заверяет, что перед началом работ птиц согнали с палубы.

Пока трудно понять, какой ущерб нанесен животному миру. Как сообщили ТАСС в областном министерстве экологии, на место выезжали сотрудники лесничества, но попасть на территорию порта им не удалось, там действует пропускной режим, к тому же введены дополнительные меры безопасности, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Рядом с объектом мертвых птиц проверяющие не заметили.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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