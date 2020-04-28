Сахалинские власти заинтересовались ситуацией с птицами в порту

Власти Сахалинской области намерены обратиться в межрайонную природоохранную прокуратуру по поводу ситуации с буревестниками, оказавшимися на одном из грузовых судов в порту города Холмска.

Напомним, птицы слетелись туда, заметив свечение, но оказались в заложниках из-за особого строения тела и крыльев. Буревестники могут взлетать только с воды или какой-то возвышенности при встречном потоке ветра. С суши воспарить они не способны. По мнению директора фонда "Зеленый Сахалин" Александра Иванова, члены экипажа должны были самостоятельно спустить птиц на воду. С его же слов, они этого не сделали, расталкивали буревестников ногами, чтобы ходить по палубе и начали погрузочно-разгрузочные работы, придавив часть "пленников".

Тем временем руководство порта заверяет, что перед началом работ птиц согнали с палубы.

Пока трудно понять, какой ущерб нанесен животному миру. Как сообщили ТАСС в областном министерстве экологии, на место выезжали сотрудники лесничества, но попасть на территорию порта им не удалось, там действует пропускной режим, к тому же введены дополнительные меры безопасности, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Рядом с объектом мертвых птиц проверяющие не заметили.