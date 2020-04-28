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28.04.2020 06:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Приамурье новый мост через Зею начнут строить в 2020 году

Текст: Артем Красиков

В Амурской области новый мост через реку Зея начнут строить в 2020 году, заявил глава региона Василий Орлов после совещания с участием Президента России Владимира Путина.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"26 апреля на автодорожном мосту Благовещенске разрушилась опорная часть плиты проезжей части. Образуются "пробки". Ориентировочно работы займут 20-30 дней, стоимость - 20 миллионов рублей. Капитальный ремонт запланирован на август", - рассказал губернатор.

Строительство нового моста через Зею потребует почти 20 миллиардов рублей.

Василий Орлов попросил президента выделить в этом году из федерального бюджета пять миллиардов рублей, что позволит начать стройку в короткие сроки. Владимир Путин дал соответствующее поручение Министерству финансов РФ.

"Все конкурсные процедуры завершены, выбран подрядчик, который уже реализовал проект мостового перехода через Амур. Работы начнутся в этом году. Значит, новый мост появится раньше - в конце 2022-2023 году", - прокомментировал губернатор Амурской области.

Экономика Транспорт Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск

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