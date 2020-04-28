Вахтовиков с COVID-19 с Чаяндинского месторождения вывезут в медучреждения

До 1 мая Минздрав России, Роспотребнадзор, Минтранс России совместно с ПАО "Газпром" и правительством Республики Саха (Якутия) разработают планы вывоза больных коронавирусной инфекцией, из вахтовых поселков Чаяндинского месторождения в медицинские учреждения на территории других субъектов РФ. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

В первую очередь транспортируют больных, находящихся в тяжелом состоянии.

Заместитель председателя правительства России - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил принять меры по недопущению распространения заболеваемости на Чаяндинском месторождении в Якутии.

"Нужно гарантировать людям безопасность их здоровья и жизни. Необходимо решить вопросы с пребыванием работников на месторождении: организовать лечение заболевших, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты и медикаментами, проработать транспортировку людей с месторождения", - отметил Трутнев во время оперативного совещания с руководством Республики Саха (Якутия), ответственными федеральными министерствами и ведомствами. Его слова приводит пресс-служба аппарата полномочного представителя.

До конца апреля Роспотребнадзор обеспечит проведение тестирования для выявления коронавирусной инфекции среди лиц, проживающих и работающих на Чаяндинском месторождении. Минздрав и МЧС в кратчайшие сроки развернут на месторождении полевой мобильный госпиталь для размещения больных коронавирусной инфекцией

Штабу полпредства ДФО совместно с органами прокуратуры поручено провести проверку, по результатам которой будут выявлены ответственные за нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Ранее, 17 апреля, Юрий Трутнев поручил руководству ПАО "Газпром" принять меры по противодействию распространения коронавируса среди сотрудников ООО "Газпром добыча Ноябрьск" (Республика Саха (Якутия)) и Амурского ГПЗ (Амурская область).

На Чаяндинском месторождении расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где размещено более 10 тысяч человек. На месторождении вместе со специалистами "Газпрома" работают медики и специалисты управления Роспотребнадзора Республики Саха (Якутия). В настоящее время 56 человек находится в больницах Якутии, еще 39 работников ранее вывезли на лечение в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа, уточнили в пресс-службе полпредства.