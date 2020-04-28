Завершено следствие по делу экс-заместителя мэра Якутска

Завершено следствие по уголовному делу в отношении бывшего заместителя мэра Якутска Василия Гоголева, генерального директора группы компаний "Утум+" Георгия Карамзина и директора одной из коммерческих фирм Татьяны Самсоновой.

Первоначально Гоголева обвиняли во взятке в 114 миллионов рублей, которую он получил в виде прав на недвижимость в строящемся многоквартирном доме. Чиновник был арестован, затем два месяца провел под домашним арестом, но впоследствии снова был водворен в следственный изолятор.

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Якутии Надежда Дворецкая, инкриминируемую экс-чиновнику статью УК РФ переквалифицировали.

"В ходе расследования проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, большое количество судебных экспертиз, в результате чего действия Гоголева квалифицированы по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - отметила она.

Соответственно, Карамзина и Самсонову, которых считали пособниками в получении взятки, теперь обвиняют в пособничестве превышению должностных полномочий.

"Гоголев полностью признал вину в совершенном преступлении. Экс-заместитель главы города сознался в оказании давления на руководство одной из коммерческих фирм в сфере строительства, в результате чего его действиями, а также действиями Карамзина и Самсоновой, которые оказали ему содействие, указанной фирме причинен имущественный вред в размере свыше 165 миллионов рублей", - подчеркнула Надежда Дворецкая.

В связи с тем, что Гоголев активно способствовал раскрытию преступления и изобличению других обвиняемых, 28 апреля по ходатайству следователя суд заменил ему содержание под стражей на домашний арест.

В ближайшее время материалы дела будут предоставлены обвиняемым для ознакомления, после чего оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Надежда Дворецкая добавила, что следователем наложен арест на деньги и имущество обвиняемых на сумму свыше 90 миллионов рублей.