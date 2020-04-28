Дело о взрывах на заводе в Дзержинске поступило в суд

В Дзержинский городской суд поступило уголовное дело с обвинительным заключением о взрывах на заводе Свердлова в августе 2018 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Напомним, взрыв на оборонном заводе произошел 31 августа 2018 года. Погибли шесть человек. Здание цеха было частично разрушено. Ущерб от взрыва превысил 48 миллионов рублей.

По версии следствия, специалист по персоналу цеха, отвечающая за ведение работ по транспортировке и переупаковыванию мин подчиненными ей сотрудниками, небрежно отнеслась к исполнению своих должностных обязанностей. В нарушение должностной инструкции она не проконтролировала эти операции в период с 17 по 31 августа 2018 года. В результате не были выявлены имеющиеся в минах дефекты одной из деталей механизма возведения. Это привело к самопроизвольному переводу мины в боевое положение. Подчиненные в отсутствие контроля допустили падение мин на бетонный пол цеха. В результате произошло три взрыва мин с последующим пожаром.

В отношении специалиста по персоналу было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ - "Нарушение правил безопасности во взрывоопасных цехах, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, причинение крупного ущерба". Максимальная санкция по данной статье - лишение свободы на срок до семи лет.