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18.09.2018 13:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число жертв взрыва на заводе в Дзержинске возросло до шести

Текст: Ирина Белова (Нижний Новгород)

В ожоговом центре Приволжского исследовательского медицинского университета скончалась женщина 1984 года рождения, пострадавшая в результате взрыва на заводе имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщила сестра погибшей в соцсети.

На заводе Свердлова в Дзержинске завершили работы по разминированию

- 17 сентября не стало моей сестры Мамохиной Елены, - написала Екатерина Потапова. - Она получила 80 процентов ожогов тела. Врачи боролись за ее жизнь...

В результате количество жертв трагедии возросло до шести. В момент ЧП на заводе погибли Елена Малкова, Денис Андреев, Захар Сафронов, Наталия Арясова и Оксана Тофэникэ. Еще семь человек пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Дело передано в Третье следственное управление (с дислокацией в Нижнем Новгороде) ГСУ СК РФ.

Также взрывом в Дзержинске заинтересовались в администрации президента. Аппарат дал поручение Государственной инспекции по труду разобраться в причинах взрыва на заводе имени Свердлова. Такое решение было принято в связи с большим общественным резонансом.

Напомним, 31 августа в цехе ФПК "Завод имени Я. М. Свердлова" в Дзержинске произошел взрыв противопехотной мины. Разбор завалов и утилизация боеприпасов продолжались больше недели. В Дзержинске был объявлен трехдневный траур.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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