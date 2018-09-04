Дело о взрыве в Дзержинске передали в главное следственное управление СК

Дело о взрыве на ФПК "Завод имени Я.М. Свердлова" в Дзержинске передано в третье следственное управление главного следственного управления СК РФ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в следственном управлении СК Нижегородской области. Такое решение, скорее всего, было принято в связи с тем, что ЧП получило широкий общественный резонанс. Отметим, что третье следственное управление ГСУ СК также базируется в Нижнем Новгороде.

Напомним, утром 31 августа на оборонном предприятии в ходе перегрузки боеприпасов взорвалась противопехотная мина. В результате погибли пять сотрудников завода, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести.

Накануне в региональном отделении Фонда социального страхования сообщили, что семьи погибших получат единовременные компенсации в размере 1 миллиона рублей и другие меры поддержки. Еще по 300 тысяч рублей совместно выделят правительство области и администрация Дзержинска.