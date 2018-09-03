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03.09.2018 17:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Родные погибших в Дзержинске получат по миллиону рублей из ФСС

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

Родственники пятерых погибших в результате взрыва сотрудников ФПК "Завод имени Я.М. Свердлова" получат из средств Фонда социального страхования (ФСС) РФ единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регионального отделения ведомства.

Эта мера поддержки предусмотрена федеральным законом №125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". Кроме того, при потере кормильца нетрудоспособные дети вплоть до совершеннолетия получают часть его заработка, которая приходилась на каждого из них. Известно, что у трех погибших женщин остались дети.

Фото: ФАН
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Работникам, получившим травмы (а таковых, по данным ФСС, семеро), гарантировано пособие по временной нетрудоспособности (100 процентов среднего заработка, но не более 296 390 рублей). Кроме того, единовременная страховая выплата (рассчитывается в соответствии со степенью утраты трудоспособности), ежемесячная страховая выплата (рассчитывается в размере среднего заработка и в зависимости от степени утраты трудоспособности, максимальный размер в текущем году - 74 097 рублей). Также предусмотрена оплата дополнительных расходов на лекарства, протезы, лечение и посторонний уход.

Ранее стало известно, что семьи погибших в результате взрыва на заводе имени Свердлова получат в качестве материальной помощи по 300 тысяч рублей. Из них 200 тысяч выделит правительство Нижегородской области, оставшуюся сумму - мэрия Дзержинска. На сайте предприятия также сообщается, что семьям сотрудников будет оказана материальная помощь в соответствии с условиями коллективного договора. Завод возьмет на себя помощь в организации похорон и лечения пострадавших.

Напомним, ЧП на оборонном предприятии произошло утром в пятницу 31 августа. В ходе перегрузки боеприпасов взорвалась противопехотная мина. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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