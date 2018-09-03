Родные погибших в Дзержинске получат по миллиону рублей из ФСС

Родственники пятерых погибших в результате взрыва сотрудников ФПК "Завод имени Я.М. Свердлова" получат из средств Фонда социального страхования (ФСС) РФ единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регионального отделения ведомства.

Эта мера поддержки предусмотрена федеральным законом №125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". Кроме того, при потере кормильца нетрудоспособные дети вплоть до совершеннолетия получают часть его заработка, которая приходилась на каждого из них. Известно, что у трех погибших женщин остались дети.

Работникам, получившим травмы (а таковых, по данным ФСС, семеро), гарантировано пособие по временной нетрудоспособности (100 процентов среднего заработка, но не более 296 390 рублей). Кроме того, единовременная страховая выплата (рассчитывается в соответствии со степенью утраты трудоспособности), ежемесячная страховая выплата (рассчитывается в размере среднего заработка и в зависимости от степени утраты трудоспособности, максимальный размер в текущем году - 74 097 рублей). Также предусмотрена оплата дополнительных расходов на лекарства, протезы, лечение и посторонний уход.

Ранее стало известно, что семьи погибших в результате взрыва на заводе имени Свердлова получат в качестве материальной помощи по 300 тысяч рублей. Из них 200 тысяч выделит правительство Нижегородской области, оставшуюся сумму - мэрия Дзержинска. На сайте предприятия также сообщается, что семьям сотрудников будет оказана материальная помощь в соответствии с условиями коллективного договора. Завод возьмет на себя помощь в организации похорон и лечения пострадавших.

Напомним, ЧП на оборонном предприятии произошло утром в пятницу 31 августа. В ходе перегрузки боеприпасов взорвалась противопехотная мина. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.