Каникулы в Нижегородской области досрочно не начнутся

Ходят разговоры, что уже в мае ученики начальной школы перестанут учиться. Так ли это? Не планируется ли досрочно завершить учебный год и для старшеклассников?

Сергей Злобин: Нет, на данный момент мы не планируем досрочное завершение учебного года ни для одной возрастной категории школьников.

Известна ли дата окончания сроков дистанционного обучения в школе и вузах?

Сергей Злобин: В вузах дистанционное обучение будет продолжено до конца учебного года. В школах его сроки определены указом президента РФ - до 30 апреля. Решение о продлении действующего режима или возращении детей в школы будет принято на этой неделе. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Во многих семьях, особенно многодетных, ощущается нехватка компьютеров. Есть ли в области программа по обеспечению школьников ноутбуками, планшетами?

Сергей Злобин: Благодаря активному участию региона в национальном проекте "Образование" (наша область в прошлом году выиграла девять из десяти федеральных проектов), мы смогли дополнительно приобрести большое количество ноутбуков и планшетов. Вся эта техника - около тысячи единиц - была предоставлена детям, которые в ней нуждаются. Конечно, этого недостаточно: наша потребность в ноутбуках и планшетах сегодня - на уровне двух тысяч.

Также мы активно включились в проект, реализуемый в Нижегородской области АНО "Агентство стратегических инициатив": изучили потребность всех наших образовательных организаций - причем не только в планшетах и ноутбуках. Дело в том, что у нас есть небольшое количество семей, испытывающих проблемы с подключением к интернету. Мы провели переговоры с "Ростелекомом", МТС и рассматриваем возможности их участия в проекте.

Как организована дистанционная учеба в сельской местности? Зачастую там нет для этого условий, поэтому учителя вынуждены задавать много домашних заданий, а новые темы родители объясняют детям сами.

Сергей Злобин: Здесь не совсем такая ситуация. В Нижегородской области вместе с филиалами насчитывается около девятисот школ. Мы внимательно подошли к формату обучения в каждой из них. Из этих девятисот школ 77 процентов перешли на дистанционный формат, в 22 процентах организовано смешанное обучение - то есть часть детей учится очно, а часть - дистанционно. И лишь один процент образовательных организаций с небольшим контингентом - не более 21 ребенка - обучается очно. В этих школах мы сохранили исключительно очное обучение, потому что в населенных пунктах, где они расположены, нет возможности перейти на дистанционный формат из-за отсутствия сотовой связи.

Если говорить про детей, то в дистанционном обучении у нас задействовано 93 процентов школьников; семь процентов детей находятся либо на очной, либо на смешанной формах.

Возможно ли отменить создание презентаций школьниками, например, по физкультуре, технологии, изо и другим предметам? Дети по несколько часов непрерывно сидят у компьютеров, что пагубно сказывается на здоровье.

Сергей Злобин: Да, мы рекомендовали школам исключить подобные трудоемкие форматы проверки или усвоения материала. К тому же, для большинства детей, если мы берем физкультуру или музыку, значительно проще записать ролик через смартфон и таким образом показать насколько правильно они выполнили упражнения, прочитали стихотворение или исполнили музыкальную композицию.

Для чего нужны дистанционные уроки по физкультуре, если они представляют собой полную фикцию?

Сергей Злобин: Не соглашусь с этим. Сейчас родительские группы заполнены детскими роликами, где ребята совместно делают утреннюю зарядку. Современные технологии позволяют показать это достаточно легко и увлекательно. Физкультура, конечно, не предполагает занятий исключительно в спортзале: теория - один из элементов этого учебного предмета. Вместе с тем, обучение физкультуре в дистанте не должно сводиться к написанию рефератов.

Замечу, что в данный момент мы рассматриваем возможность аттестовать детей по таким предметам, как музыка, физическая культура, ОБЖ, мировая художественная культура, на основе оценок за восемь месяцев.

Почему стоимость платных дистанционных услуг в муниципальных образовательных учреждениях не отличается от стоимости обычных занятий?

Сергей Злобин: Конечно, платные услуги - это двустороннее движение между образовательной организацией и получателем услуги. Но все, что находится за рамками федерального государственного образовательного стандарта, подпадает под формат нерабочих дней. Поэтому нам хотелось бы, чтобы такие занятия были приостановлены до момента, пока не появится возможность работы в обычном формате.

Как у студентов будут проходить сессии и защита дипломов?

Сергей Злобин: Вузы - это полномочия министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Насколько мы знаем, им разрешено применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии для проведения государственных аттестационных испытаний. Однако необходимо обеспечить идентификацию студента, чтобы преподаватель был уверен, что экзамен сдает тот или иной человек. Наши вузы активно включились в эту работу. В техникумах и колледжах промежуточная аттестация тоже проводится в дистанционном формате. Ключевая рекомендация в этом отношении - не проводить итоговую аттестацию на открытых заседаниях экзаменационных комиссий.

Как в этом году будут проводить ЕГЭ?

Сергей Злобин: ЕГЭ проводится по той же процедуре, как и в прошлые годы. Здесь изменений не будет, кроме сроков. Начало экзаменов перенесено на 8 июня. В классе будет находиться по 12-15 человек.

Планируется ли открытие школы с 1 сентября 2020 года в ЖК "Окский берег" в поселке Новинки? Как в нее будут переводить детей, которые сейчас обучаются в Доскинской школе? Будут ли в новой школе организованы секции во внеучебное время?

Сергей Злобин: Школа в поселке Новинки введена в эксплуатацию в декабре прошлого года, ее емкость составляет 550 мест, и сейчас решается вопрос передачи школы в связи с присоединением поселка к Нижнему Новгороду. Никаких сложностей у нас нет, школа будет запущена 1 сентября 2020 года. Я уверен, что администрация обеспечит так называемое "второе расписание" в школе, чтобы ребенок после учебы имел возможность заниматься в кружках и секциях.

Когда откроются детские оздоровительные лагеря?

Сергей Злобин: Пока известно только то, что до 1 июня их деятельность полностью приостановлена. Смены не комплектуются и не проводятся. Но мы включили наши оздоровительные лагеря в перечень предприятий и организаций, на которые не распространяется режим нерабочих дней. Сейчас они готовятся к летней оздоровительной кампании, устраняют предписания Роспотребнадзора, Госпожарнадзора; в дистанционном режиме идет подготовка вожатых и воспитателей. Поэтому, когда будет разрешено открыть оздоровительные смены, мы будем полностью к этому готовы.

Как в этом году будут распределяться путевки в детские сады? Обычно это происходило после майских праздников, а сейчас?

Сергей Злобин: Комплектование детских садов у нас шло в феврале-марте: более 90 процентов родителей уже получили направления или путевки. Раньше после их получения необходимо было в определенный период предоставить медицинские справки и лично передать путевку в образовательную организацию. Сейчас мы разрешили делать это онлайн. Кроме того, отсутствие медицинской справки не сможет стать причиной для отказа, потому что направлять детей и родителей в больницы сейчас будет неправильно. Непосредственное зачисление в дошкольные образовательные организации, думаю, пройдет после снятия режима самоизоляции.

Есть ли какие-то документы, регулирующие количество времени, которое школьники, студенты могут проводить за компьютером во время дистанционных уроков?

Сергей Злобин: Студенты - люди взрослые, а для каждой возрастной категории школьников есть методические рекомендации по времени непрерывного продолжения онлайн-трансляции или интерактивного занятия. Для разных возрастов он свой, но в среднем - от 15 до 25 минут. Кроме того, мы рекомендуем смену видов деятельности. Структура занятия должна состоять из нескольких частей. Сначала - работа ребенка через цифровую платформу или онлайн с преподавателем по объяснению или знакомству с новым материалом. Далее мы рекомендуем обратиться к учебнику или другим материалам для усвоения и проверки только что полученных знаний. Затем - мониторинг знаний: тест или иная проверочная работа. Последний блок - онлайн-консультации, чтобы педагог мог увидеть, остались ли у ребенка какие-то затруднения или вопросы.

Есть ли методические рекомендации для родителей по развитию физической активности детей в период самоизоляции?

Сергей Злобин: Подключить к этому родителей - интересная мысль. Однако говорить об отсутствии физической активности детей в период самоизоляции нельзя. Я уже отмечал, что в сети много флешмобов, где дети устраивают свои переменки или начинают занятие с физкультминутки.

Существует ли какой-то виртуальный кабинет эмоциональной разгрузки, который обычно есть в школах?

Сергей Злобин: Мы предполагали, что дистанционная учеба будет сложным этапом в психолого-социальном смысле. По этой причине у нас созданы и работают "горячие" линии психологической поддержки для детей, родителей и педагогов. Их номера указаны ниже.

Каким-то образом изменилась административная нагрузка на учителя? Какая роль сейчас отведена директору и завучу школы?

Сергей Злобин: Отчетности стало меньше, но объем заданий, который лег на плечи учителя, возрос в разы. Фактически сейчас учитель работает индивидуально с каждым ребенком. Особенно это касается педагогов, работающих в нескольких параллелях. Скажем так: учителя стали членами семей школьников. Директор и завуч - это модераторы прежде всего образовательных потоков: хозяйственная деятельность ушла на второй план. Это открытый фронт-офис на все количество родителей, которые в любой момент могут задать вопрос или обратиться с каким-то пожеланием или рекомендацией.

Можно ли будет опыт, который получает образование, школы, учителя, дети, обучаясь на дистанционке, использовать в будущем для оптимизации каких-либо процессов? Будет ли смысл держать малокомплектные школы или их дешевле будет снабдить хорошими гаджетами и мобильной связью?

Сергей Злобин: Мы планируем использовать этот опыт для повышения эффективности процессов. Сейчас нами уже запущены и тестируются дистанционные платформы центра одаренных детей. Это даст возможность ребятам, которые захотят решать задачки более высокого уровня, подключиться и попробовать свои силы, поработать с победителями олимпиад, конкурсов, с педагогами, которые занимаются с одаренными детьми. Кроме того, у нас за этот период сложилось плодотворное сотрудничество с сильными федеральными игроками. Мы смогли в числе двух субъектов страны привлечь на бесплатной основе цифровую платформу "Фоксфорд" с очень высоким уровнем задач по физике, математике, информатике. Невозможность проводить очные занятия в "Кванториумах" позволила сформировать целый блок видео-курсов и интерактивных занятий по робототехнике, компьютерному дизайну. Но в малокомплектных школах мы ни в коем случае не заменим очное обучение на дистанционный формат. О каком бы цифровом пространстве мы ни говорили, главная роль в учебном процессе всегда отводится именно учителю, который помогает ребенку выстроить его образовательную траекторию.

Для работы с цифровыми технологиями нужны определенные умения. Готовятся ли какие-то программы подготовки учителей?

Сергей Злобин: С определенной долей гордости могу сказать, что только за прошлый год интенсивные курсы по "цифре" прошли две тысячи педагогов Нижегородской области. Иными словами, мы уже в 2019 году подготовили "ядро" учителей, которые смогли без особых усилий влиться в дистанционное обучение, работать с цифровыми платформами и стать наставниками для своих коллег. Еще порядка трех тысяч учителей обучились на ознакомительных курсах в рамках цифровой образовательной среды. Мы планировали, что в этом году они освоят второй этап, но получилось, что он у них проходит в режиме реального времени. Сейчас в дистанционном обучении задействовано 18,5 тысяч педагогов, причем примерно 6,5 тысяч из них ведут занятия в домашних условиях. В этом году мы откорректируем программу с учетом сложившейся практики, но подготовку педагогов по этим направлениям продолжим.

Телефонные номера горячих линий по вопросам дистанционного обучения: 8(831) 215-04-66; 8(831) 326-74-48; 8(831) 599-22-20; 8(831) 915-56-69; 8(831) 217-01-00; 8(831) 213-55-11; 8(930) 667-40-30.

Тем временем

26 апреля, уже после проведения интервью, губернатор Нижегородской области сообщил в своем Instagram о порядке окончания учебного года. По его словам, дистанционное обучение в регионе сохранится. При этом для учеников с первого по восьмые классы досрочно завершится обучение по музыке, физкультуре, технологии, ОБЖ, светской этике. Девятые классы аттестуют по предметам, которые не входят в перечень ГИА-9. В десятых классах завершится обучение по физической культуре, технологии, ОБЖ, МХК и факультативам. Изучение основных предметов продолжится. Для каждого выпускника школ сформируют индивидуальный план из предметов, которые он сдает в качестве ЕГЭ. Учебный год в Нижегородской области закончится 22 мая.