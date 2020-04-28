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28.04.2020 08:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не все самозанятые смогут получить максимальное пособие по безработице

Текст: Константин Бахарев (Пермь) , Наталья Граф (Омск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самозанятые приняли на себя первый удар кризиса из-за пандемии коронавируса. Из-за специфики работы многие из них не смогли перейти в режим онлайн.

Доходы упали на 60 процентов

В Омске в наиболее сложной ситуации оказались те самозанятые, кто снимал помещения в торговых и офисных центрах. Правительство РФ рекомендовало на период режима самоизоляции снизить арендные платежи либо предоставить отсрочку. Однако большинство владельцев торговых центров (ТЦ) не пошло на уступки.

Фото: Istock
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В результате косметологи, маникюрши, портнихи, сапожники и часовщики не могут попасть на свое рабочее место, но при этом вынуждены платить аренду. А собственники ТЦ заявляют, что с них никто не снимал обязательств по выплате зарплаты, коммуналки, охране и обслуживанию объектов.

"Жалобы от самозанятых и индивидуальных предпринимателей поступают к нам практически ежедневно, - рассказал "РГ" председатель омского отделения общественной организации "Опора России" Олег Ананьев. - Мы считаем, что затраты на аренду необходимо субсидировать. Это поможет разрядить конфликт между собственниками и арендаторами".

Самозанятым, арендующим помещения в жилых домах, повезло больше. Доступ в помещение у них сохранился.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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"Я решила использовать режим самоизоляции, чтобы наконец-то навести порядок в своем ателье, - рассказала "РГ" омичка Надежда Решетникова (фамилии самозанятых изменены по их просьбе). - Сделала небольшой косметический ремонт, разгребла завалы в пошивочной. Теперь планирую отшить собственную коллекцию базовых футболок и модных спортивных костюмов. Будет, что предложить своим клиентам, когда пандемия закончится. А если это будет еще не скоро - попробую организовать доставку".

Среди тех, кто смог перейти на удаленную работу - репетиторы, дизайнеры, юристы, специалисты по консалтингу и маркетологи. Но спрос на их услуги сократился в разы. "Мои доходы упали на 60 процентов, - рассказала "РГ" преподаватель химии Галина Селеванова. - Раньше апрель, май и июнь были самой "горячей порой". Мне хватало, чтобы пережить провальные июль и август".

Фото: iStock
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А вот организаторы свадеб, фотографы, операторы и тамады пока сидят вообще без заказов. В омском ЗАГСе браки теперь регистрируют только в особых случаях. Массовые мероприятия под строжайшим запретом.

Как сообщили "РГ" в Минсоцтруда региона, оставшиеся без работы омичи могут претендовать на максимальное пособие в размере 13949 рублей. Но только в том случае, если статус самозанятых у них был оформлен официально и действовал как минимум 26 недель до безработицы. Однако Омская область вошла в число регионов, где начался эксперимент по введению налога на профессиональный доход только с нового года. Поэтому потерявшим самозанятость светит исключительно 1725 рублей. Официальный статус самозанятого успели получить в регионе около четырех тысяч омичей. Может быть, имеет смысл временно отменить для самозанятых "правило 26 недель"?

Работу нашли в интернете

Починить электропроводку, отремонтировать замок в дверях, сделать уборку, все эти услуги сейчас можно заказать в приложении Yamagoo. Его создал пермяк Антон Жаворонков для тех, кто может исполнить мелкие работы и получить за это вознаграждение.

Фото: iStock
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Несмотря на то, что приложение появилось не так давно, его уже скачали больше тысячи пользователей. Применять его удобно и просто, в нем два главных раздела - исполнитель и заказчик. Уже сейчас там достаточно заказов, которые могут исполнить самозанятые. Например, требуется провести уборку помещения, дают за это 1500 рублей.

Работает приложение по всей России, но начать его внедрение разработчики решили в Перми. Только поэтому здесь больше всего заказчиков и исполнителей. Хотя Жаворонкову уже задают вопросы из других городов - когда, мол, и у нас развернетесь?

Но законно ли это? Не возникнет ли у пользователей впоследствии проблем с суровыми работниками налоговой службы?

Фото: Алексей Бурло
Самозанятым предложили делать взносы в ПФР через "Мой налог"

"Мы учли этот весьма немаловажный момент, - говорит Жаворонков. - Благодаря интеграции с приложением "Мой налог" граждане, которые являются самозанятыми, смогут подтвердить свой статус в нашем приложении и отправлять данные о доходах непосредственно в "Мой налог". Это значительно упростит механизм декларации доходов и позволит самозанятым работать с заказчиками-компаниями, которым зачастую необходима чековая отчетность от исполнителя".

Глава Прикамья Дмитрий Махонин заинтересовался развитием подобных сервисов. "Сейчас в крае различные услуги оказывают порядка восьми тысяч самозанятых, - отметил он. - Это развивающийся сегмент экономики, и мы заинтересованы в его развитии. Согласно нацпроекту по развитию малого и среднего предпринимательства, к 2024 году число легальных самозанятых граждан в регионе должно достичь 39 тысяч человек".

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