Вспышка COVID-19 в Дивеевском монастыре вызвана паломниками

Вспышка коронавируса в Серафимо-Дивеевском монастыре вызвана паломниками. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, посетивший Дивеево с проверкой соблюдения мер безопасности.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, губернатор проверил работу пунктов контроля на въездах в Дивеево, а также посетил монастырь и медицинский центр "Надежда" при обители.

- В селе Дивеево были достаточно давно введены серьезные ограничения посещений. Как показало время, это было сделано абсолютно правильно. Сюда традиционно приезжает много людей из столичного региона, что привело к вспышке заболевания в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре, - пояснил Глеб Никитин.

Тяжелых пациентов в монастыре, которым требуется подключение к аппаратам ИВЛ, по информации правительства региона, нет. В селе ведется работа по выявлению контактировавших с больными и тестированию. Было принято решение выделить дополнительные машины "скорой" для транспортировки больных, которым нужна компьютерная томография, в Арзамасскую городскую больницу. Часть больных коронавирусом из монастыря будет перевезено в специализированное учреждение.

Напомним, в Дивеевском монастыре было подтверждено 76 случаев коронавирусной инфекции. Обитель была закрыта на карантин 25 апреля, а до этого власти ограничили въезд в село Дивеево. Ранее на Вербное воскресенье в монастыре наблюдалось большое количество паломников.

По данным на 28 апреля в Нижегородской области подтверждено 89 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших - 1663 человека. 158 пациентов уже выздоровели и выписались из больниц.