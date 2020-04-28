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28.04.2020 11:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вспышка COVID-19 в Дивеевском монастыре вызвана паломниками

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: Роман Яровицын/ТАСС Фото: Роман Яровицын/ТАСС
Фото: Роман Яровицын/ТАСС

Вспышка коронавируса в Серафимо-Дивеевском монастыре вызвана паломниками. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, посетивший Дивеево с проверкой соблюдения мер безопасности.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, губернатор проверил работу пунктов контроля на въездах в Дивеево, а также посетил монастырь и медицинский центр "Надежда" при обители.

- В селе Дивеево были достаточно давно введены серьезные ограничения посещений. Как показало время, это было сделано абсолютно правильно. Сюда традиционно приезжает много людей из столичного региона, что привело к вспышке заболевания в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре, - пояснил Глеб Никитин.

Фото: Мария Волкова/РГ
В Дивеевском монастыре подтверждено 76 случаев коронавируса

Тяжелых пациентов в монастыре, которым требуется подключение к аппаратам ИВЛ, по информации правительства региона, нет. В селе ведется работа по выявлению контактировавших с больными и тестированию. Было принято решение выделить дополнительные машины "скорой" для транспортировки больных, которым нужна компьютерная томография, в Арзамасскую городскую больницу. Часть больных коронавирусом из монастыря будет перевезено в специализированное учреждение.

Напомним, в Дивеевском монастыре было подтверждено 76 случаев коронавирусной инфекции. Обитель была закрыта на карантин 25 апреля, а до этого власти ограничили въезд в село Дивеево. Ранее на Вербное воскресенье в монастыре наблюдалось большое количество паломников.

По данным на 28 апреля в Нижегородской области подтверждено 89 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших - 1663 человека. 158 пациентов уже выздоровели и выписались из больниц.

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