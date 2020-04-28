Смогут ли региональные службы доставки подняться в условиях самоизоляции

Главным ремеслом 2020 года, уже без шуток, называют профессию курьера. Но когда речь заходит о региональных игроках, то выясняется, что это не суперприбыльный бизнес, а способ выживания.

"И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!", - писал в середине XIX века прозорливый Николай Гоголь Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

У глобальных и федеральных служб доставки с каждым днем условия все выгоднее, потребитель все ближе. Вездесущий AliExpress предлагает бесплатно привезти китайские покупки уже не в отделение почты, а до двери квартиры. В Нижний Новгород пришли курьеры "Авито", работающие как на доставку между городами, так и внутри одного населенного пункта. Курьер не только привезет заказ покупателю, но и заберет его у продавца. Почта России предлагает получить на дом не только пенсии и посылки, но и продукты и товары первой необходимости. Ну и главные символы городских улиц на карантине - молодые люди в желтой и зеленой форме. Где во всем этом многообразии местные операторы?

В Нижнем Новгороде есть сразу несколько нестандартных решений. Нижегородские рестораторы объединились при поддержке регионального правительства, чтобы доставлять горячие обеды медикам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Представитель Ассоциации нижегородских рестораторов Алексей Беляев рассказал "РГ", что сейчас проект включает в себя доставку полного рациона на день примерно для 1000 медиков. Кроме них питание доставляют для волонтеров и полицейских, которые патрулируют улицы. Проект - это возможность поддержать ресторанный бизнес во время режима самоизоляции.

- При сотрудничестве с агрегаторами общепит работает чуть ли не в минус себе, комиссия доходит до 35 процентов от суммы заказа. Сейчас в нашей инициативе по обеспечению питанием задействовано около 30 участников. Для всех - жесткий контроль и строгие требования из-за мер безопасности в условиях пандемии. Я знаю, что все участники вырученные средства практически полностью направляют на оплату труда сотрудников, надеясь сохранить персонал. Даже в условиях выживания они пытаются думать о других людях, - говорит Алексей Беляев.

Генеральный директор компании "Автосуши и Автопицца" Максим Бурганов рассказал "РГ", что на базе сети запущена новая услуга - доставка продуктов питания и непродовольственных товаров. Привезти на дом покупки обещают в течение часа. Пока в этой нише пусто, но крупные операторы начинают осваивать и ее. Доставка будет только набирать обороты по всем фронтам. Вопрос лишь в потребностях рынка.

- Мы давно думали в этом направлении, потому что рынок почти весь уходит в онлайн. Хочу сразу сказать: это точно не хайп. Мы хотим дать возможность людям, не выходя из дома, получить хороший сервис. Для многих, особенно для пожилых, это проблема. Бизнесом пока здесь не пахнет, мы выполняем социальную функцию. Если модель окажется жизнеспособной и востребованной, будем масштабировать, - говорит ресторатор.

Компания не пошла по пути закупок в рознице. Ассортимента, как в супермаркете, нет, но есть, как говорят сами предприниматели, жизненный минимум, закупленный у оптовиков. "Мне сложно называть крупных агрегаторов конкурентами, мы с ними в разных весовых категориях. Конкурировать реально, если не будет большой господдержки и без того богатых игроков", - признается Максим Бурганов. Сейчас компания кооперируется с другими рестораторами, предлагая им свои возможности по доставке. Условия максимально антикризисные: для сферы общепита кооперация - это способ выживания.

- Людей не нанимали, у всех партнеров по франшизе порядка 1200 невостребованных сотрудников, которых мы по принципиальным соображениям содержим и не увольняем. Пока есть что проедать, будем тратить на персонал, - говорит он.

Региональные службы доставки сталкиваются с массой проблем. Это и неподъемные цены на рекламу, и условия поставщиков, и частые требования наличных расчетов. Не все клиенты готовы тратиться на ресторанное питание: в режим экономии вошло большинство граждан. В бюджетном варианте общепит стал предлагать к доставке не только готовые блюда, но и полуфабрикаты.

В Пензе многие кафе и рестораны пошли именно по этому пути. Доставляют не готовый, а маринованный шашлык. Или же тесто для выпечки. Большим спросом пользуется фастфуд. Комплексные обеды из столовой по цене от 119 рублей привезут бесплатно при минимальной стоимости заказа от 500 рублей.

- Я уже десять лет дегустирую общепит, и у меня сложилось стойкое убеждение, что не может небольшая служба доставки предлагать максимально широкое меню, например роллы, суши, пиццу, блюда европейской кухни и даже манты, как сейчас практикуют многие в поисках своего клиента, - говорит ресторанный критик из Пензы Кирилл Киреев. - Вернее, они могут и делают это, но качество обычно хромает. Есть титульное ведущее направление, а остальные блюда готовятся по остаточному принципу, ведь позволить себе ватагу поваров на каждое направление доставки малое предприятие не в силах.

И если общепит хоть как-то решает часть вопросов за счет доставки блюд на дом, то с непродовольственными товарами все сложнее. Но и здесь курьерские возможности - это способ выживания.

Глава Пермского края еще в начале апреля определил перечень предприятий, кому можно продолжать деятельность в период карантинных ограничений. Естественно, в него вошли только те, что обеспечивают жизнедеятельность граждан. Но и для других в документе есть лазейка - можно торговать дистанционно. Конечно, многие стали этим пользоваться.

- У нас сейчас должен быть пик продаж, - говорит Марина Борцова, менеджер фирмы, торгующей семенами и рассадой. - Но покупателей нет по известным причинам. Открыт интернет-магазин с доставкой, но заказов очень мало. Продажи упали раз в десять, наверное.

В магазине кондитерских товаров вовсю торгуют дистанционно. За 150 рублей привезут что угодно из ассортимента - красители, мешки, глазурь, столики для тортов. Тем более что многие самоизолянты всерьез увлеклись кулинарией, так как порой дома делать больше нечего. Однако и торговцы сладким товаром резюмируют, что спрос на их продукцию упал.

В одном из магазинов электротоваров ситуация и вовсе грустная. Работают всего три менеджера по очереди. От доставки отказались, так как больших заказов никто не делает, и вообще многие потенциальные покупатели отложили электротехнические работы на потом. Поэтому магазин работает по принципу самовывоза. Клиент по телефону заказывает товар, набор комплектуют, и покупатель сам его забирает в дверях.

Большие убытки терпят продавцы одежды. Полностью провалилась реализация весенних моделей. Пермяки, видимо, считают, что одежда не является предметом первой необходимости.

- Мы одежду закупили на весну, и она так и лежит. Даже звонков нет, хотя готовы привозить вещи на дом, - говорит Ольга Плюснина, владелец нескольких небольших магазинов одежды. - Это понятно, людям надо выбирать, смотреть, примерять. А как это сделать дистанционно?

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