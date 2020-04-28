В Казани задержали ректора технологического университета

Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете. Как сообщает региональный СК, руководитель одного из крупнейших вузов Татарстана подозревается в мошенничестве и служебном подлоге.

Напомним, что, по версии следствия, в 2004-2017 годах Сергей Юшко, работая в режиме полной занятости в технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ. Однако фактически данного деканата не существовало.

Следствие полагает, что подозреваемый незаконно получил зарплату на сумму не менее 1 миллиона рублей. Противоправную деятельность ректора СК по РТ выявил совместно с республиканским УФСБ.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Юшко меры пресечения в виде заключения под стражу. Сам вину он не признает. Однако следователи полагают, что могут "всплыть" дополнительные эпизоды преступной деятельности.