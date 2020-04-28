В Саратовской области число заболевших COVID-19 достигло 359

В Саратовской области число заболевших коронавирусом достигло 359 человек.

По данным штаба по противодействию коронавирусной инфекции при областном правительстве, за сутки выявлено еще 32 заболевших.

Вторые сутки подряд больше всего новых больных не в областном центре, а в муниципальных районах.

По числу новых заболевших в этот раз лидирует Вольский район - шесть человек, в Саратове, Балтайском, Перелюбском, Ершовском районах - по четыре больных, в Ртищевском районе - трое, в Аткарском, Саратовском, Энгельсском, Марксовском, Калининском, Дергачевском, Ивантеевском районах - по одному человеку.

Среди заболевших трое детей, также выявлено заболевание коронавирусом медработника и четырех сотрудников социальных интернатов.

В настоящее время вылечились от коронавируса 47 саратовцев. Скончалось шесть человек, инфицированных COVID-19, как сообщают в областном Минздраве.