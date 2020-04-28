Водителей предложили автоматически штрафовать за нарушение режима готовности

Законодательное собрание Нижегородской области выступило с инициативой о дополнении Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации новой статьей. Она предусматривает ответственность за управление автомобилем без пропуска в режиме повышенной готовности. Также депутаты предложили расширить статью КоАП РФ, которая оговаривает возможность вынесения штрафа в автоматическом режиме. В нее предлагается включить и эту новую статью.

Удивляться сильно не приходится. Дело в том, что накануне именно Нижегородская область отличилась тем, что в связи с коронавирусной инфекцией попросту самоизолировалась от всей России. То есть ввела жесткие ограничения на въезд тех, кто не зарегистрирован в этом регионе. Столь жесткую изоляцию пока не предпринял ни один из регионов. Остальные обошлись введением пропускной системы, не запрещая категорически въезд машин из других регионов.

Напомним, что ранее было дано разъяснение Верховного суда, согласно которому нарушение режима повышенной готовности карается по статье 20.6.1 КоАП, которая предусматривает предупреждением или штраф от одной до 30 тысяч рублей. При этом о нарушении составляется протокол. А рассматривает и выносит наказание по этой статье районный суд.

Примечательно, что КоАП РФ не предусматривает возможности вынесения в автоматическом режиме постановления по этой статье. Автоматически, то есть в упрощенном порядке, без составления протокола, можно наказывать только собственника автомобиля за нарушение правил дорожного движения и благоустройства территорий. Но чтобы упростить в дальнейшем привлечение к ответственности тех, кто не соблюдает режим самоизоляции депутаты Нижегородской области решили внести поправку в 12-ю автомобильную главу КоАП РФ. Как бы таким образом становится возможным привлекать собственников автомобилей за нарушение режима повышенной готовности в автоматическом режиме. А заодно и вносятся поправки в статью 6.3, расширив список нарушений, за которые можно выписывать постановления автоматом.

Однако, стоит учесть, что в правилах дорожного движения не прописано запрета на передвижение без пропуска или в связи с режимом повышенной готовности. То есть, если добавить новую статью в автомобильную главу КоАП, она не станет статьей за нарушение правил дорожного движения.

Не раз до этого Верховный суд указывал, что указание в протоколе статьи КоАП, по которой привлекается человек, вовсе не указывает на совершенное правонарушение. То есть сначала надо указать, какой конкретно пункт правил нарушил водитель, а уже потом применять ту или иную меру наказания, предусмотренную КоАП.

Нижегородские депутаты прыгнули немного выше. Для начала необходимо внести поправки в правила дорожного движения, в которых прописать необходимость иметь водителям пропуск либо иные другие документы, и потом предусматривать за это ответственность. Только тогда это станет нарушением правил дорожного движения.