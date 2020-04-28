Новости

На Алтае нашли тела подростков, пропавших в январе 10:25
Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы 10:18
В Кузбассе скончался второй пациент с коронавирусом 10:12
В Астрахани закрыли общежитие вуза из-за COVID-19 у студентов 10:09
Оргкомитет "Токио-2020" не исключил отмену Олимпиады в 2021 году 10:08
Почта Mail.ru запустила планировщик дел 10:06
Электрокроссовер BMW iX3 показали раньше срока без ведома компании 10:00
В Саратовской области число заболевших COVID-19 достигло 359 09:55
Египет продлил режим ЧП еще на 3 месяца 09:53
В Москве в сутки проводят 25 тысяч тестов на коронавирус 09:50
ООН: Возвращения мира к "старой нормальности" не будет 09:50
На Алтае возбудили дело о нападении полицейских на нарушителя режима 09:49
В России снизились продажи антисептиков 09:46
В Челябинской области скончался еще один пациент с COVID-19 09:33
В Москве 130 человек стали донорами плазмы для больных коронавирусом 09:27
Россиян предупредили о "другой жизни" после пандемии COVID-19 09:26
В Приангарье горит более пяти тысяч гектаров тайги 09:23
Акция "Бессмертный полк Киргизстан" пройдет в онлайн-режиме 09:20
Уральцам предложили стать голосами героев Великой Отечественной войны 09:15
"Копейка" в идеале, которую женщина отобрала у сына, простояла 30 лет 09:13
Разведка США неоднократно предупреждала Трампа об опасности COVID-19 09:12
Турнир Bellator в России перенесен на 2021 год 09:08
Раненного при взрыве автомобиля жителя Волгограда прооперировали 09:08
В Петербурге арестовали имущество бывшего главы "Метростроя" 09:07
Видео: байкер упал с мотоцикла, но сумел догнать его и снова оседлать 09:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
28.04.2020 10:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кузбассе скончался второй пациент с коронавирусом

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Второй зараженный коронавирусной инфекцией житель Кузбасса скончался накануне. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Цивилев, умерший с подтвержденным диагнозом COVID-19 - возрастной пациент с выраженной сопутствующей патологией.

В Петербурге умерла врач скорой помощи, заболевшая COVID-19

Между тем, по данным областного минздрава, это женщина, лечившаяся в стационаре Новокузнецка - ранее сообщалось, что одна из пациенток с опасным диагнозом в южной столице области находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ.

За прошедшие сутки диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился еще у трех жителей области: из Полысаево, поселка Краснобродского и Беловского района. Больные изолированы и получают лечение. Всего же в инфекционных больницах Кузбасса сейчас сто один больной коронавирусом. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9634 человека.

Первая зараженная коронавирусом в Кузбассе - жительница поселка Краснобродский - скончалась в реанимации Беловской районной больницы 15 апреля. Диагноз у нее подтвердился уже после смерти.

В Челябинской области скончался еще один пациент с COVID-19

Всего в регионе выявлено 114 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Одиннадцать человек уже выздоровели и выписаны из медицинских учреждений.

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен по 4 мая включительно, а с 5 мая начнется поэтапное введение системы электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Владимир Путин выступит с обращением 9 мая
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Взятые в банке кредиты позволят бизнесу выплатить сотрудникам 15 млрд
Вывозной рейс вернет в Москву часть российских школьников из США
Вирусолог сообщил о скором снижении числа новых случаев COVID-19 в РФ
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции