В Кузбассе скончался второй пациент с коронавирусом

Второй зараженный коронавирусной инфекцией житель Кузбасса скончался накануне. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Цивилев, умерший с подтвержденным диагнозом COVID-19 - возрастной пациент с выраженной сопутствующей патологией.

Между тем, по данным областного минздрава, это женщина, лечившаяся в стационаре Новокузнецка - ранее сообщалось, что одна из пациенток с опасным диагнозом в южной столице области находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ.

За прошедшие сутки диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился еще у трех жителей области: из Полысаево, поселка Краснобродского и Беловского района. Больные изолированы и получают лечение. Всего же в инфекционных больницах Кузбасса сейчас сто один больной коронавирусом. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9634 человека.

Первая зараженная коронавирусом в Кузбассе - жительница поселка Краснобродский - скончалась в реанимации Беловской районной больницы 15 апреля. Диагноз у нее подтвердился уже после смерти.

Всего в регионе выявлено 114 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Одиннадцать человек уже выздоровели и выписаны из медицинских учреждений.

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен по 4 мая включительно, а с 5 мая начнется поэтапное введение системы электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.